منافسات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين تنطلق الأربعاء

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الأربعاء ، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين 2020.

ويلتقي الأربعاء سحاب مع معان عند الرابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يستضيف الحسين نظيره الوحدات عند السادسة والنصف مساء على ستاد الحسن بإربد.

وتتواصل المباريات الخميس، حيث يستضيف شباب الأردن نظيره الرمثا عند الرابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي لقاء الفيصلي مع شباب العقبة عند السادسة والنصف مساء.

وتختتم الجولة الجمعة، فيلتقي الجزيرة مع السلط عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يشهد ستاد الحسن لقاء الصريح مع الأهلي عند السادسة والنصف مساء.

ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة، فيما الجزيرة ثانياً ب 35، ثم الرمثا 29، الحسين 24، الفيصلي 22، شباب الأردن والسلط 21، معان والصريح 19، شباب العقبة 15، سحاب 14، الأهلي 11.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.