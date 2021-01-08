منافسات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين تنطلق السبت

عمان – الغد – تنطلق السبت منافسات الجولة الواحدة والعشرون من دوري المحترفين 2020 بلقاء وحيد يجمع سحاب مع شباب الأردن عند الرابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وتتواصل المباريات الأحد، حيث يستضيف الوحدات نظيره الصريح عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي الرمثا مع الجزيرة عند السادسة والنصف مساء على ستاد الحسن بإربد.

وتختتم الجولة الأثنين ، فيلتقي السلط مع الأهلي عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، وهو ذات التوقيت الذي يلتقي فيه الحسين مع شباب العقبة على ستاد الحسن، فيما تشهد الساعة السادسة والنصف مساء مواجهة معان مع الفيصلي على ستاد الملك عبدالله الثاني.

ويتصدر الوحدات الذي حسم اللقب لصالحه بالجولة الماضية ترتيب الفرق برصيد 50 نقطة، ثم الرمثا والجزيرة ثانياً بـ 38، ثم السلط 30، الحسين 27، الفيصلي 24، معان 23، شباب الأردن 22، الصريح وشباب العقبة 20، سحاب 15، الأهلي 13.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.