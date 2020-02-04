منافسات درع اتحاد الكرة تدخل مرحلة الحسم الأربعاء – صور

عمان – الغد – اختتمت أمس الاثنين مباريات الجولة الثانية من بطولة درع اتحاد الكرة لموسم 2020، والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين الـ12.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، حجز الرمثا مقعده في الدور قبل النهائي بفوزه على نظيره الوحدات، بهدف وحيد سجله لاعبه حمزة الدردور، في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، التي جرت على ستاد عمان الدولي، ليؤكد صدارته وتأهله دون النظر لنتيجة المواجهة الاخيرة امام سحاب.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تغلب السلط على سحاب بثلاثية نظيفة على ستاد الملك عبدالله الثاني، وبامضاء احمد اسريوة، اشرف المساعيد، ومحمود زعترة.

وتصدر الرمثا صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وجاء السلط بالمركز الثاني بـ3 نقاط وبفارق الاهداف عن الوحدات، فيما استقر سحاب بالمركز الاخير دون نقاط.

وكانت الجولة التي انطلقت السبت شهدت فوز الصريح على الفيصلي بهدفين دون مقابل على ستاد عمان الدولي، سجلهما معاذ العجلوني ومحمد العكش، فيما تغلب شباب العقبة على الاهلي 3-1، على ستاد الامير محمد بالزرقاء، عبر ثنائية اميتار بيسبو، وسليمان ابو زمع، فيما سجل امير بازيف هدف الاهلي الوحيد.

وتصدر شباب العقبة والصريح ترتيب المجموعة الاولى بـ 4 نقاط، ثم الفيصلي 3، والاهلي بالمركز الاخير خالي الوفاض.

فيما شهدت مباراتي الاحد ضمن المجموعة الثالثة، فوز معان على الجزيرة 2-1، على ستاد الملك عبدالله الثاني، حيث سجل للفائز ياسر الرواشدة وفاديم سميرتان، واحرز هدف الجزيرة علي علوان.

وعلى ستاد الحسن باربد حقق شباب الاردن فوزه الثاني على حساب الحسين 2-1، سجل للفائز رزق بني هاني ووسيم ريالات، في حين احرز هدف الحسين الوحيد شريف النوايشة.

وواصل شباب الاردن صدارته للمجموعة بـ 6 نقاط، ثم معان والحسين ثانياً بـ 3، ثم الجزيرة بالمركز الاخير دون نقاط.

مباريات الجولة الاخيرة

وتدخل البطولة مرحلة الحسم اعتباراً من يوم غد الاربعاء ، باقامة مباريات الجولة الثالثة والاخيرة، والتي سيتضح مع نهايتها هوية الفرق التي ستتأهل للدور قبل النهائي.

وتقام الاربعاء مباراتين، في الاولى يستضيف الصريح نظيره الاهلي عند الرابعة مساء على ستاد الحسن، فيما يحتضن ستاد الامير محمد بالرزقاء عند السادسة والنصف مساء لقاء شباب العقبة مع الفيصلي.

وتتواصل المباريات الخميس ، فيلتقي معان مع شباب الاردن عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، في حين يحل الجزيرة ضيفاً على الحسين عند السادسة والنصف مساء على ستاد الحسن.

وتختتم مباريات الجولة الجمعة، حيث يواجه الرمثا نظيره سحاب عند الرابعة مساء على ستاد الحسن، فيما يلتقي الوحدات مع السلط عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

نظام البطولة

يذكر ان الفرق المشاركة تم تقسميها الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وحسب التعليمات، يتأهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، حيث سيلتقي اول المجموعة الاولى مع اول المجموعة الثانية واول المجموعة الثالثة مع افضل فريق حاصل على المركز الثاني، وفي حال كان افضل فريق حاصل على المركز الثاني من المجموعة الثالثة ستكون مباريات هذا الدور بلقاء اول المجموعة الاولى مع افضل فريق حاصل على المركز الثاني واول المجموعة الثالثة مع اول المجموعة الثانية، بحيث تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.