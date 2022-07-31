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منافسات قوية في اختتام بطولة المملكة للفنون القتالية المختلطة

4:38 م2022-07-31

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عمان – الغد – اختتمت مساء اليوم السبت بطولة المملكة للفنون القتالية المختلطة والتي نظمها الاتحاد الأردني للجوجيتسو على مدار اليومين الماضيين في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في البطولة ٦ فرق تُمثل مراكز MAT 0 5 و ALBORINI و AL KAYYALI و TOP CHAMPIONS والنادي القوقازي واتحاد الأمن العام الرياضي.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي :-

وزن 56.7 كغم
1- عبد الرحمن التلاوي – ذهبية
2- ساهر اسامة – فضية
3- محمود عبابنة – برونزية

وزن 61.2 كغم
1- خالد الحراحشة – ذهبية
2- زيد سميح – فضية
3- رمزي الشرايعة – برونزية

وزن 65.8 كغم
1- مهدي عوض – ذهبية
2- سليم ذكر الله – فضية
3- علي العمري – برونزية

وزن 70.3 كغم
1- عبد الرحمن حياصات – ذهبية
2- اسامة البستنجي – فضية
3- مدين فريحات – برونزية
4- عثمان الحنبلي – برونزية

وزن 77.1 كغم
1- محمد عوض – ذهبية
2- احمد الشيشاني – فضية
3- يمان اسماعيل – برونزية

وزن 83.9 كغم
1- حازم الكيالي – ذهبية
2- عصام ازلحاض – فضية

وزن 93.0 كغم
1- محمود الدعجة – ذهبية
2- عمار شاهين – فضية

4:38 م2022-07-31
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