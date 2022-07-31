منافسات قوية في اختتام بطولة المملكة للفنون القتالية المختلطة

عمان – الغد – اختتمت مساء اليوم السبت بطولة المملكة للفنون القتالية المختلطة والتي نظمها الاتحاد الأردني للجوجيتسو على مدار اليومين الماضيين في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.
وشارك في البطولة ٦ فرق تُمثل مراكز MAT 0 5 و ALBORINI و AL KAYYALI و TOP CHAMPIONS والنادي القوقازي واتحاد الأمن العام الرياضي.
وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي :-
وزن 56.7 كغم
1- عبد الرحمن التلاوي – ذهبية
2- ساهر اسامة – فضية
3- محمود عبابنة – برونزية
وزن 61.2 كغم
1- خالد الحراحشة – ذهبية
2- زيد سميح – فضية
3- رمزي الشرايعة – برونزية
وزن 65.8 كغم
1- مهدي عوض – ذهبية
2- سليم ذكر الله – فضية
3- علي العمري – برونزية
وزن 70.3 كغم
1- عبد الرحمن حياصات – ذهبية
2- اسامة البستنجي – فضية
3- مدين فريحات – برونزية
4- عثمان الحنبلي – برونزية
وزن 77.1 كغم
1- محمد عوض – ذهبية
2- احمد الشيشاني – فضية
3- يمان اسماعيل – برونزية
وزن 83.9 كغم
1- حازم الكيالي – ذهبية
2- عصام ازلحاض – فضية
وزن 93.0 كغم
1- محمود الدعجة – ذهبية
2- عمار شاهين – فضية