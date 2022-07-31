منافسات قوية في اختتام بطولة المملكة للفنون القتالية المختلطة

عمان – الغد – اختتمت مساء اليوم السبت بطولة المملكة للفنون القتالية المختلطة والتي نظمها الاتحاد الأردني للجوجيتسو على مدار اليومين الماضيين في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في البطولة ٦ فرق تُمثل مراكز MAT 0 5 و ALBORINI و AL KAYYALI و TOP CHAMPIONS والنادي القوقازي واتحاد الأمن العام الرياضي.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي :-

وزن 56.7 كغم

1- عبد الرحمن التلاوي – ذهبية

2- ساهر اسامة – فضية

3- محمود عبابنة – برونزية

وزن 61.2 كغم

1- خالد الحراحشة – ذهبية

2- زيد سميح – فضية

3- رمزي الشرايعة – برونزية

وزن 65.8 كغم

1- مهدي عوض – ذهبية

2- سليم ذكر الله – فضية

3- علي العمري – برونزية

وزن 70.3 كغم

1- عبد الرحمن حياصات – ذهبية

2- اسامة البستنجي – فضية

3- مدين فريحات – برونزية

4- عثمان الحنبلي – برونزية

وزن 77.1 كغم

1- محمد عوض – ذهبية

2- احمد الشيشاني – فضية

3- يمان اسماعيل – برونزية

وزن 83.9 كغم

1- حازم الكيالي – ذهبية

2- عصام ازلحاض – فضية

وزن 93.0 كغم

1- محمود الدعجة – ذهبية

2- عمار شاهين – فضية