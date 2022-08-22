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منافسات قوية في بطولة القوات المسلحة للخماسي العسكري

4:46 م2022-08-22

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عمان – الغد –شهدت بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للخماسي العسكري  يوم أمس منافسات قوية بين المنطقة العسكرية الشمالية و المنطقة العسكرية الوسطى في منافسات الرماية على مسافة 200 متر.

وتقام يوم غد  فعالية القنابل (رماية الدقة) في ميدان مديرية الاتحاد الرياضي العسكري .

وحقق  اللاعب أيمن كامل من المنطقة الشرقية لقب فعالية الضاحية (8 كم) في بطولة الخماسي العسكري ، وجمع 1163 نقطة بزمن 52.17 ثانية.

فيما نال اللاعب أحمد جمال من المنطقة العسكرية الوسطى لقب فعالية الرماية في مسابقة الخماسي العسكري وحصل على 953.3 نقطة بمجموع 60/52 علامة.

4:46 م2022-08-22
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