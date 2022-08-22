منافسات قوية في بطولة القوات المسلحة للخماسي العسكري

عمان – الغد –شهدت بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للخماسي العسكري يوم أمس منافسات قوية بين المنطقة العسكرية الشمالية و المنطقة العسكرية الوسطى في منافسات الرماية على مسافة 200 متر.

وتقام يوم غد فعالية القنابل (رماية الدقة) في ميدان مديرية الاتحاد الرياضي العسكري .

وحقق اللاعب أيمن كامل من المنطقة الشرقية لقب فعالية الضاحية (8 كم) في بطولة الخماسي العسكري ، وجمع 1163 نقطة بزمن 52.17 ثانية.

فيما نال اللاعب أحمد جمال من المنطقة العسكرية الوسطى لقب فعالية الرماية في مسابقة الخماسي العسكري وحصل على 953.3 نقطة بمجموع 60/52 علامة.