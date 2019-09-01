منافسات قوية في بطولة المملكة للكراتيه

عمان – الغد – إختتمت منافسات بطولة المملكة التنشيطية المفتوحة للكراتيه للأشبال والشباب والتي أقامها اتحاد اللعبة على مدى يومي الجمعة والسبت في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 372 لاعب ولاعبة يمثلون 29 مركزاً من مختلف محافظات المملكة .

واحتل مركز الفهد الأسود المركز الأول على سلم ترتيب الميداليات برصيد 13 ميدالية من بينها 8 ميداليات ذهبية و 3 فضيات وبرونزيتين .

وحل مركز النجار في المركز الثاني برصيد 22 ميدالية من بينها 4٦ ميداليات ذهبية و٤ فضيات و14 ميدالية برونزية. وجاء في المركز الثالث ، مركز الجامعة بمجموع 12 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و 4 فضيات و4 ميداليات برونزية.