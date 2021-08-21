منافسات مثيرة في ختام الجولة الخامسة للقدرة والتحمل

محمد عمّار

عمان – أنهى 63 فارسا وفارسة، منافسات الجولة الخامسة من سباق القدرة والتحمل، والذي جرى على ميدان زيزيا أمس، وذلك في اطار تحضيرات الاتحاد الملكي للفروسية للسباقات الدولية، فقد أنهى 26 فارسا سباق 80 كم، فيما أنهى 37 فارسا سباق مسافة 40 كم.

وينتظر أن تقام الجولة السادسة لكافة الفرسان خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل على ذات الميدان، وجاءت نتائج أول 10 فرسان على النحو التالي :

مسافة 40 كم: تصدر السباق الفارس عبدالله السعيد على الجواد (ثماني دقائق)، وحل ثانيا الفارس سند السكارنة على الجواد (زلزال)، وحل بالمركز الثالث الفارس سطام الروالي على الجواد (ريم ساتم)، فيما حل بالمركز الرابع الفارس زياد بني ياسين على الجواد (رماح)، وحل خامسا الفارس عبدالرحمن الجبور على الجواد (العنود)، وحل سادسا الفارس عبدالوهاب الترابين على الجواد (فرهود)، وحل بالمركز السابع الفارس سيف شديفات على الجواد (سلمى ماس)، وبالمركز الثامن حل الفارس سند الزبن على الجواد (الجامع)، وحل بالمركز التاسع الفارس عبدالرحمن عرفة على الجواد (شومان)، فيما حل الفارس عبدالله الفائز على الجواد (شيخة العوزي) بالمركز العاشر.

مسافة 80 كم

وتصدر ترتيب الفرسان مع نهاية الجولة الرابعة الفارس سطام أبو جنية على الجواد (شرواق)، وحل بالمركز الثاني الفارس فيصل الفايز على الجواد (جمريت غضب)، وحل ثالثا الفارسة تولين الهندي على الجواد (ايار سيريزا)، وحل بالمركز الرابع الفارس حمزة البواريد على الجواد (شلال إد)، وفي المركز الخامس حل الفارس عيد دباس على الجواد (موج)، وحل سادسا الفارس طايل البولنة على الجواد (ذبي الحمد)، وبالمركز السابع الفارس عبدالله حماد على الجواد ( برزاد من الألف إلى الياء)، وحل ثامنا الفارس محمد لورناس الفايز على الجواد (تمام س)، وحل بالمركز التاسع الفارس شافي عيسى قطيفان على الجواد ( محبوبة نور) وحل بالمركز العاشر الفارس أحمد سامي الجبارات على الجواد (وهدان).