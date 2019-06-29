منافسات نصف نهائي الفرق المفتوحة في بطولة آسيا والشرق الاوسط للبريدج اليوم

عمان – الغد – تنتهي مساء اليوم منافسات نصف نهائي الفرق المفتوحة في بطولة آسيا والشرق الاوسط للبريدج والتي تجرى منافساتها في فندق البريستول في عمان.

المنافسات يلعب فيها كل من الهند مقابل الكويت وباكستان مقابل بنغلاديش والفريقين الفائزين سيلعبان على المركز الاول والثاني يوم غد وهما الفريقين اللذين يكونان قد تأهلا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الصين خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والاول يحصل على كأس المركز الاول أدامجي والثاني والثالث ميداليات فضيه وبرونزية، وفق ما أكده الناطق الاعلامي للاتحاد غسان غانم.

وكان مجموع الفرق التي شاركت في هذه المجموعة 7 دول وحل الفريق الأردني المكون من ظافر جرّار وعمرو النمر وجوان هلسة وإسكندر امسيح وصخر ملكاوي وعايده ابو جابر في المركز الخامس.

كما ستنتهي مساء اليوم مباريات فرق السيدات والتي يتنافس فيها فريق الهند والباكستان من جهه والأردن وفلسطين في المباراة الآخرى، ويبذل الفريق الأردني جهده للحصول على المركز الثالث على الأقل. وكما هو في الفرق المفتوحة يتأهل الفريق الاول والثاني الى بطولة العالم، ويحصل الاول على كأس جاونكا والثاني والثالث الميداليات الفضية والبرونزية، وبلغ مجموع الفرق 4.

ويتكون الفريق من ياسمين ابو جابر وديما الطاهر ونورا العالول ومنى العمري وهالا صواف وأمل فاخوري.

وكانت أنتهت مساء أمس مباريات فرق الاساتذة والمختلط، حيث حل فريق المختلط اللأردني والمكون من اللاعبين واللاعبات غسان غانم ونهى حتر وسامر رواشدة وفرح احمد ومروان غانم وسيرين بركات في المركز الثالث، بعد منافسة شديدة، حيث كان قد تغلب على باكستان الذي احتل المركز الثاني، كما حاول جاهدا في اليوم الأخير “أمس” تحقيق المركز الثاني الا ان ظروف المباريات الاخرى التي التقى فيها فريق الباكستان مع فرق اخرى كانت لصالحه جميعها ما صعب المهمة، وسيحصل الاول الهند على كأس مظهر جفري ويحصل الثاني والثالث “الباكستان والأردن” على الميداليات الفضية والبرونزية، وبلغ مجموع الفرق 5.

ومن الجدير بالذكر ان بطولة الفرق المختلفة تقام لأول مرة، اما في فرق الاساتذه والتي شاركت فيها 6 فرق وانتهت ايضا منافساتها يوم أمس، فقد تأهل فريقا الهند “المركز الاول” والإمارات الى بطولة العالم، والفائز في المركز الاول سيحصل على كأس نوزاد شاكر والثاني والثالث على الميداليات الفضية والبرونزية وهما الإمارات والباكستان، وضم والفريق الأردني عمران ابو دهيم وجمال عبدالجليل ومي ابو غربية ونيس العالول وعمر المصري وبانا كيالي.



يذكر بأنه ومنذ تأهل أول فريق أردني لبطولة العالم العام 2005، لم تتغيب الفرق الأردنية عن المشاركة في بطولة العالم ممثلة للمنطقة الرابعة في اسيا.

كما يبين تقييم الازواج المشاركة (بتلر) في البطولة وعدها 122 لاعبا من جميع الفئات انه قد حل بالمركز الاول في هذا التقييم احمد المدفع من الإمارات كما حل اللاعبون الأردنيين غسان غانم ونهى حتر في المركزين 16 و17 وعمر النمر 24 وظافر جرّار 28 وجوان هلسة في المركز 38.

وسيقام مساء غد حفل الختام للبطوله وتوزيع الجوائز، وقد كان اهم المكتسبات في هذه البطوله عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمنطقة الرابعة وحصول المهندس بهجت دليوان المجالي على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي والمهندس يوسف بطشون أمينا للصندوق.

ومن الجدير بالذكر ان المهندس غسان غانم والذي تولى رئاسة هذا الاتحاد في الفترة بين العام 2003 الى 2011، يعد الرئيس الفخري مدى الحياة لهذا الاتحاد.