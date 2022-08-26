أيمن وجيه الخطيب – دخل السائقون الأردنيون والبالغ عددهم 5، مرحلة التدريبات يوم أمس في السباق الدولي “كروس كارت” الذي تنطلق منافساته يوم الأحد في لبنان، على حلبة ” مزار موتور بارك”.

ويشارك في السباق من لبنان 6 متسابقين ومن قبرص 5 متسابقين من أقوى المتسابقين الشباب في منطقة الشرق الأوسط، ليبلغ عدد المتسابقين 16، ويقام السباق للمرة الأولى على مسار رملي، حيث أقيم العام الماضي السباق في لبنان على مسار إسفلتي.

ويواصل المتسابقون أيضا اليوم تدريباتهم اليوم استعدادا للسباق، ويقام السباق بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) وبتنظيم من نادي لبنان للسيارات.

ويمثل الأردن في السباق كل من مصطفى عطاري وشاكر جويحان وفرح زكريا وأمير هشام النجار ومصطفى جمعة

وقام المتسابقون أمس باختيار سيارات الكروس كارت المتساوية في القوة وضبط المقاعد لتناسب السائقين، اضافة إلى التعرف على مسار السباق باشراف المدرب البريطاني سايمون فيتشت، كما تعرف المتسابقون على أهمية اتباع نظام حياة السائق المحترف وآلية التطور، إضافة إلى تلقي إرشادات وتعليمات حول النظام الغذائي، ليطلعوا بعدها أكثر على تقنيات عربات الكروس كارت والقوانين التي ترعاها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

ويمكن وصف السباق بـ”سيارات رالي مصغرة”، وزن الواحدة منها نحو 330 كم تقريبا وسرعتها لا تزيد عن 150 كم في الساعة، ودرجة الأمان فيها عالية جداً وهي تتسع لشخص واحد فقط، كما أنها السيارة الوحيدة التي تتم قيادتها في ثلاث سباقات مختلفة بحسب المسار، على أرضية اسفلتية أو ترابية أو ثلجية.

وتُمثل “الكروس كارت” مرحلة متوسطة بين الكارتينج والرالي، وتحظى بشعبية كبيرة، خصوصاً أن كلفة السيارة أقل بكثير من سيارة الرالي، ويعمل الاتحاد الدولي للسيارات على تعزيزها، من خلال برنامجين، الأول للمواهب (Young Drivers Program – YDP) والثاني منح لبناء أجيال جديدة (Sport Grant Program).

وتجدر الاشارة إلى أن المتسابق الأردني شاكر جويحان هو صاحب أول لقب للبطولة الأقليمية العام الماضي، كما شارك في السباق أمير النجار، ولإعطاء الفرص أمام مزيد من الشباب، ضاعفت الأردنية لرياضة السيارات عدد المشاركين الأردنيين من أثنين إلى 5.

ووفقا للمتسابقين الأردنيين ستكون المنافسة على أشدها بين المتسابقين من لبنان أصحاب الأرض، ومن قبرص، وقال المتسابق هشام النجار الذي يشرف على تدريبات نجله أمير المتواجد في لبنان لـ “الغد”: “أجرى المتسابقون تجريباتهم بعد أن تسلموا السيارات، للتعرف على الأجواء العامة للسباق، يشارك أمير في السباق ولم يخض أي سباق رملي من قبل، نتطلع أن يتأقلم مع المسار، المنافسة ستكون ثلاثية في السباق الذي يشارك فيه شباب أقوياء من الأردن وقبرص ولبنان، هدفنا نيل اللقب وان تكون المراكز الأولى للمتسابقين الأردنيين”.

المشاركون في السباق

مصطفى عطاري وشاكر جويحان ومصطفى جمعة وأمير هشام النجار وفرح زكريا (الأردن)، والياس دهني وانتوني داغر وجوني معتوق والياس سيلالا وكارل رزق وريا داغر وكريستوفر ديميتري وتارا لا سونيكو وديموس ابسكوبو وجورج بولي كاربو ونيكولاس جورجيو (لبنان).