منافسة ثلاثية على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي بعد نهاية الجولة الثامنة

تتنافس 3 اندية على صدارة ترتيب ​الدوري الاماراتي​ لكرة القدم “دوري أدنوك للمحترفين ” وهي ​الشارقة​ و​الوحدة​ و​شباب الاهلي​ بعد نهاية الجولة الثامنة حيث تتساوى برصيد 16 نقطة.

وحقق الوحدة في هذه الجولة على الشارقة بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 وضمن الجولة نفسها تفوق شباب الأهلي دبي على العين حامل اللقب بهدفين مقابل هدف وفاز الجزيرة على الوصل بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بنشرقي (21 و41) وتغلب عجمان على البطائح بهدفين مقابل هدف.

وكما فاز اتحاد كلباء على النصر بنتيجة 5-3 وتفوق بني ياس على الظفرة بخماسية نظيفة بينما نجح خورفكان في الفوز على دبا الفجيرة بهدف نظيف .