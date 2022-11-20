منافسة ثنائية على اللقب.. والسلط والأهلي في قمة لاهبة الجمعة

بلال الغلاييني



عمان – بلغت الإثارة ذروتها في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وبات اللقب محصورا وبدرجة كبيرة بين فريقي السلط والأهلي، في الوقت الذي حافظ فيه فريق الحسين إربد على حظوظه، وهو بحاجة إلى (شبه معجزة) حتى يفوز باللقب، وهذا يتوقف على فوزه في لقاءاته كافة، ومن بينها الفوز على فريقي السلط والأهلي وبفارق الأهداف المطلوب، فيما ابتعد العربي كثيرا عن المنافسة، خصوصا بعد الخسارة التي تلقاها أمام فريق الأهلي في الجولة الثامنة.

وتبدو المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي السلط والأهلي في الجولة التاسعة، والتي تبدأ يوم الجمعة المقبل، ستحدد بشكل كبير هوية بطل الدوري.

فريق السلط واصل تحقيق انتصاراته الكبيرة، حيث تغلب على فريق كفرنجة بنتيجة 37-31، ليرفع رصيده إلى 16 نقاطة بالعلامة الكاملة دون أن يتعرض لأي خسارة، فيما كان الأهلي يدرك فوزه السابع عندما تغلب على فريق العربي بنتيجة 27-23، رافعا رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثاني.

فريق الحسين لم يجد كثيرا من العناء في الفوز على فريق الكتة بنتيجة 36-31، ليبقى بالمركز الثالث، وبالمركز الرابع جاء فريق العربي برصيد 8 نقاط، ومبتعدا عن دائرة المنافسة على اللقب، يليه فريق القوقازي الذي تقدم خطوة مهمة نحو منطقة الآمان رافعا رصيده إلى 7 نقاط بفضل الفوز الكبير والمستحق الذي سجله على فريق أم جوزة، ثم جاء فريق الكتة برصيد 4 نقاط، وهو بحاجة إلى تعزيز رصيده تجنبا للهبوط، يليه فريق كفرنجة صاحب الرصيد 3 نقاط، والذي بات مهددا بدرجة كبيرة بمغادرة دوري الكبار، وعليه تعزيز رصيده النقطي في مبارياته المقبلة.

فريق أم جوزة بات على مقربة من الهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، فهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الانتصار لغاية الآن، وهو ما يزال يقبع بالمركز الثامن والأخير من دون نقاط.

قمة لاهبة

تعتبر مواجهة السلط والأهلي في الجولة التاسعة التي تبدأ عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبلة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب قمة لاهبة، وهي المواجهة التي ستحدد هوية البطل بشكل كبير، وضمن لقاءات الجولة يلتقي باليوم ذاته فريقا أم جوزة والحسين إربد عند الساعة الخامسة مساء وبذات الصالة، ويلتقي يوم السبت المقبل وعند الساعة الخامسة مساء فريقا القوقازي والعربي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي عند الساعة السابعة مساء فريقا كفرنجة والكتة في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

صراع على لقب هداف الدوري

لقب هداف الدوري للموسم الحالي يشهد صراعا قويا ومثيرا بين كوكبة من اللاعبين، الذين يتنافسون للفوز بهذه الجائرة، حيث اعتلى لاعب فريق الحسين إربد معاذ عبيدات قمة الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 67 هدفا، وبفارق هدف واحد عن لاعب فريق الأهلي معاذ طه، الذي سجل 66 هدفا، وجاء بعدهما لاعب فريق السلط محمود الهنداوي الذي سجل 63 هدفا، تلاه لاعب فريق السلط المحترف التونسي فهمي حمودة الذي سجل 54 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة زياد الظواهرة الذي سجل 49 هدفا، ثم لاعب السلط المحترف التونسي محمد أنيس الذي سجل 48 هدفا، يليه لاعب فريق القوقازي محمود خليف الذي سجل 46 هدفا.