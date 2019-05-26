منافسة دول الإقليم سياحيا

بقلم امجد المسلماني :

استعدادا للموسم السياحي أمضيت عدة ايام في تركيا أجريت خلالها لقاءات مع مستثمرين في القطاع السياحي ومكاتب سياحيه عديده في انتاليا و اسطنبول وبودرم وطرابزون وذلك للإشراف على التجهيز والاعداد لما بعد الشهر الفضيل وموسم الصيف السياحي. وهي ليست المره الأولى التي أزور بها هذه المدن السياحيه ولكني شعرت بأنها أول زياره ففي كل عام يمكنك ان تشاهد منشآت سياحيه جديده واستثمارات جديده وخدمات سياحيه متنوعة أكثر ومنافسه أكبر بين مقدمي الخدمه السياحيه.

من يعمل في السياحه يعلم تماما أنه لا وزارة سياحه ولا هيئة قادرين على ترويج أي بلد في العالم مقارنه مع ما يمكن أن يقدمه لك سائح أمضى ايام جميله وتم توفير كافة متطلباته لأنه في هذه الحاله سوف تتأكد أن هذا السائح ليس فقط سيعود مجددا لزيارة البلد بل سيكون برفقة أصدقائه وهذا يعد أكبر وأهم ترويج للسياحه.

عدد من الاجتماعات واللقاءات اجريتها مع إدارات فنادق ومنشآت سياحيه في تركيا وكانوا مجمعين على ان لا تفاوض على الاسعار بل على الامكانات والخدمات فكل مستويات الاسعار والخدمات متوفره وكل ما تطلبه تستطيع الحصول عليه فقط انت عليك أن تقرر ماذا تريد…

للأسف أننا لازلنا نعاني من مشاكل مرتبطه بقطاع السياحه تجاوزوها في تركيا منذ سنوات ونحن نقف عاجزين عن حلها فابسط ما يحتاجه السائح هو وسيله نقل مريحه ومهيئه لنقله وهذا غير متوفر لدينا فحتى لو أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن شركات نقل جديدة فهذا لن يقدم او يؤخر في الوضع لأن المشكله في نظام النقل التعجيزي الذي بشروطه يشكل حماية لشركات معينه وهذا لن يسمح لاي تنافس أو تطور في هذا القطاع.

ما شاهدته فيما يتعلق بالنقل السياحي قد يكون بجد ذاته من أهم أسباب الزيادة السنوية الكبيره في إعداد السياح المتجهين إلى تركيا فكافة وسائل النقل متوفره بكافة الأنواع والأحجام وبمختلف الأسعار التي تلبي احتياجات كافة السياح ولاحظت أن ما يحدد نوعية وعدد وسائل النقل السياحي هي حاجة السوق والمنافسة الشديده بين مقدمي هذه الخدمه.

في هذه اللقاءات التي اجريتها وجدت رغبه كبيره لدى الكثير من العاملين في السياحه التركيه بزيادة إعداد السياح الأتراك القادمين للأردن وسنجري خلال الفتره المقبلة العديد من الاجتماعات لابرام اتفاقيات بهذا الخصوص.

لا يوجد لديهم إمكانات سياحيه أكثر مما لدينا ولكن للأسف يوجد لدينا أيادي تكره وتخاف من التطور وترفض أن يتقدم قطاع السياحه وتبقينا محرومين من أن نوفر قطاع يخدم السائح فنحن لسنا عاجزين عن أن نصبح سياحيا مثل اسطنبول او انتاليا او بودرم او مارمريس او غيرها من الدول التي استفادت من السياحه ولكن للاسف يحاول البعض وضع العصي في الدولايب ومنع قطاع السياحه من التطور وهذا ما لن يتحقق لهم فالتطور قادم…….

كافة إمكانات السياحة الاساسيه متوفره في الأردن ولا نحتاج سوى لإرادة حقيقية حتى نصبح أفضل من الكثير من دول الاقليم ولكن الوقت يمضي وليس في صالحنا البقاء مكتوفي الأيدي لأننا على هذا الوضع نخرج من أي منافسه مع دول الإقليم ونحن قادرين إذا أردنا وفقط إذا أردنا أن نكون الأفضل……