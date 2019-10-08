منافسة “طاحنة” بين المتسابقين المحليين والعرب على لقب الرالي الخامس – فيديو

عمان – الغد – ينطلق، يوم الجمعة ، الرالي الوطني “رالي القوة” الجولة الختامية لبطولة الأردن للراليات، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 193.02 كلم، منها 65.46 كلم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي، ومراحل الرالي هي راما 1 و2 وبحاث 1 و2 والمغطس 1 و2.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد أعلنت قائمة المشاركين في الرالي.

وتجرى يوم غد الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم يوم الخميس إصدار دليل مسار الرالي والتدريب على المسار.

منافسة شديدة

الرالي الوطني الخامس يمثل الجولة الختامية لبطولة الأردن للراليات للعام الحالي، والمنافسة فيه على اللقب لا تقبل القسمة على اثنين وستدور منافسة قوية على لقب الرالي بين المتسابقين العُماني عبد الرواحي متصدر بطولة الأردن للراليات للسائقين برصيد 45 نقطة وبين صاحب مركز الوصافة خالد جمعة برصيد 44 نقطة، وفارق النقطة بينهما سيؤدي إلى اشتعال المنافسة بينهما في الرالي لإحراز لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين، ومن يحرز لقب الرالي سيتوج بطلا لبطولة الأردن للسائقين، ويشارك في الرالي السعودي سعيد الموري وسلامة القماز، وفي المجموعة “إس” ستكون المنافسة على أشدها بين سلامة القماز وطارق الطاهر، وستدور منافسة أخرى في الرالي في المجموعة “تي” بين المتسابقين حمزة تيمور والحسن الخطيب.

وتشتعل المنافسة في بطولة الأردن للراليات للملاحين بين عطا الحمود متصدر الترتيب العام برصيد 48 نقطة وبين عماد جمعة صاحب مركز الوصافة برصيد 44 نقطة وموسى جهريان صاحب المركز الرابع في البطولة برصيد 38 نقطة.

ويسعى طارق الطاهر صاحب المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات للسائقين التقدم نحو المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة لزياد مقداد صاحب المركز السابع وأمجد العناسوة صاحب المركز العاشر.

المشاركون في الرالي الوطني الخامس

خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد على متن سيارة إيفو 10، والعُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سوبارو إمبريزا، وسلامة القماز وملاحه نجله فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، وسعيد الموري (السعودية) وملاحه الأردني موسى جهريان على متن سيارة ايفو 10، وطارق الطاهر وملاحه سامر عيسى على متن سيارة إيفو 6، وشادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة ايفو 9، وزياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة إيفو 7، ويوسف الأسمر وملاحه رمزي قبعين على متن سيارة سوبارو إمبريزا، وأمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو 7، وعاصم عارف وملاحه فارس التل على متن سيارة رينو كليو، وسامي فليفل وملاحه محمد عطاري على متن سيارة رينو كليو، وحمزة تيمور وملاحه عدنان بيجانت حلا على متن سيارة لاند روفر ديفندر والحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة تويوتا إي جي كروزر.