منافسة قوية بين المتسابقين في سباقي الكارتينغ الثاني والثالث لبلوغ منصة التتويج

عمان – الغد – فاز المتسابق أمير النجار بلقب فئة السينيور، ونال المتسابق حمزة الفايز لقب فئة الجونيور في سباق الكارتينغ الثاني التي اقيمت احداثه في حلبة منجا الدولية في مادبا يوم أمس الجمعة، ونال مهند أبو دبرة المركز الأول لفئة السينيور في سباق الكارتينغ الثالث الذي أقيم اليوم السبت، في حين حافظ حمزة الفايز على تألقه محرزا المركز الأول في فئة الجونيور في نفس السباق.

وأقيم السباقان بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبرعاية زين – الأردن.

وتكون سباقا الكارتينغ الثاني والثالث لفئات ( السينيور والجونيور– ماكس)، من عملية في عملية الإحماء التصفيات وجولة (بري غريد للسباق الأول)، و(جولة بري فاينل للسباق الأول) وضمت 12 لفة، و جولة (فاينل للسباق 2) وضمت 15 لفة، وجولة (بري غريد للسباق الثاني) والجولة النهائية.

وكان وقع المنافسة في السباقين الثاني والثالث للكارتنيغ قويا على مدار يومين بين المتسابقين في فئة السينيور والجونيور- ماكس للحفاظ على مراكزهم والتقدم نحو مراكز متقدمة، واشتدت المنافسة في فئة السينيور بين أمير النجار ومهند أبو دبرة وعون الناصر ومحمد مساد ومهند أبو دبرة وشاكر التل وفارس حوش.

وتنافس السائقون وفي فئة الجونيور – ماكس ، وسط أداء قوي لنيل اللقب واشتدت في الجولة الأولى وناور كل من حمزة الفايز وسند الحموي وفيصل ناشخو عبد الله الدسوقي.

النتائج الفنية لسباق الكارتينغ الثاني

فئة السينيور- ماكس

المركز الأول: أمير النجار.

المركز الثاني: مهند أبو دبرة.

المركز الثالث :عون الناصر.

المركز الرابع: محمد مساد.

المركز الخامس: شاكر التل.

المركز السادس: فارس حوش.

فئة الجونيور- ماكس

المركز الأول: حمزة الفايز.

المركز الثاني: سند الحموي.

المركز الثالث: فيصل ناشخو.

المركز الرابع: عبد الله الدسوقي.

فئة الماستر:

علاء حبش

النتائج الفنية لسباق الكارتينغ الثالث

فئة السينيور- ماكس

المركز الأول: مهند أبو دبرة.

المركز الثاني: شاكر التل.

المركز الثالث :محمد مساد.

المركز الرابع:عون الناصر.

المركز الخامس:فارس حوش

المركز السادس: أمير النجار.

فئة الجونيور- ماكس

المركز الأول: حمزة الفايز.

المركز الثاني: فيصل ناشخو.

المركز الثالث: سند الحموي.

المركز الرابع: عبد الله الدسوقي.

فئة الماستر:

علاء حبش