منافسة قوية بين دورتموند وبايرن على لقب الدوري

برلين – يبدو بايرن ميونيخ مرشحا قويا لحصد لقبه الثامن تواليا، لكن بوروسيا دورتموند ومهاجمه اليافع النروجي إرلينغ هالاند يتقدم مجموعة أندية تسعى لإنزال البافاري عن عرشه، بعد استئناف الدوري الالماني لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع اثر إغلاق قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبعد شهرين على تعليق منافسات البوندسليغا، تعود عجلة الدوري للدوران اعتبارا من السبت، مع تصدر بايرن الترتيب مع 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق أربع عن دورتموند، خمس عن لايبزيغ وست عن بوروسيا مونشنغلادباخ.

وفيما تبقى تسع مراحل على انتهاء موسم 2019-2020، تبدو المنافسة نارية بين الأندية الاربعة، وحتى باير ليفركوزن الخامس (47 نقطة) يحتفظ بآماله لاقتناص لقب نادر.

خضعت الأندية لفحوص كشف “كوفيد-19” وأجبرت على إقامة معسكرات تدريب معزولة بسبب تفشي الجائحة، بينما ستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة ودون جماهير، بعدما كانت مدرجات الدوري الالماني تغصّ بالمتفرجين حتى في المباريات الأقل أهمية.

لذا لن تكون البوندسليغا كما كانت معروفة، لكن بعض الأمور قد لا تتغير، خصوصا حول هوية البطل المقبل، لأن بايرن العريق يقف على عتبة تتويج جديد للمرة الثامنة تواليا.

كانت بداية موسمه عاصفة، فأقيل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، لكن قدوم هانزي فليك قلب الطاولة، ففاز عشر مرات وتعادل مرّة في مبارياته الـ11 الأخيرة.

وبرغم الاغلاق الصحي، حافظ بايرن على نشاطه الإداري، ومدد عقد فليك حتى 2023. كما جدد للاعبيه المهاجم توماس مولر والظهير الكندي الصاعد بقوة ألفونسو ديفيس، فيما انضم أفضل هداف في تاريخ كأس العالم ميروسلاف كلوزه الى جهازه الفني ليشغل منصب المدرب المساعد.

كان بايرن الأفضل قبل بداية حقبة كورونا، وساهم في نقاطه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 25 هدفا في 23 مباراة، والذي استفاد من فترة التوقف للإبلال بشكل كامل من إصابة قاسية كان قد تعرض لها أواخر شباط/فبراير، وكان من المتوقع ان تبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

وبرغم انه يتعيّن على “دي روتن” زيارة دورتموند وليفركوزن، ستكون المباريات البيتية محط أنظار المتابعين في ظل خلو المدرجات من الجماهير.

صحيح ان مروحة المنافسين على اللقب واسعة، الا ان دورتموند يبدو الأكثر جاهزية لازاحة بايرن عن الصدارة.

ودّع رجال المدرب السويسري لوسيان فافر دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي، وبمباراة أقيمت دون مشجعين أيضا، لكنهم قدموا قبل ذلك مستويات رائعة مع الشابين هالاند والإنجليزي جايدون سانشو.

بعد قدوم هالاند ابن التاسعة عشرة من ريد بول سالزبورغ النمسوي، فاز الفريق سبع مرات في ثماني مباريات في الدوري. وفي تلك السلسلة، سجل المهاجم الفارع الطول تسعة أهداف.

لكن الفريق الأصفر لن يحصل على دعم جماهيره الشغوفة والبالغ عددها 81 ألفا في ملعبه “سيغنال إيدونا بارك” عندما يستقبل السبت شالكه، غريمه في إقليم الرور، ثم بايرن، ما سيفقده عنصرا أساسيا في صراعه على اللقب.

ويفتقد دورتموند في مواجهة شالكه للاعبي وسطه إيمري جان والبلجيكي أكسيل فيتسل بسبب الإصابة، بحسب ما ذكرت مجلة “كيكر”.

كذلك ستخلو لائحة المشاركين في المباراة من اسم قائد دورتموند ماركو ريوس، الذي يعاني من تمزق عضلي منذ أوائل شباط/فبراير. وهو لا يزال يتدرب بشكل فردي ويسعى للعودة قبل نهاية الشهر. ويضاف أيضا الى هذه اللائحة اسم المدافع الفرنسي دان أكسل زاغادو المصاب في الركبة.

وأقر رئيسه التنفيذي هانز-يواكيم فاتسكه بأن “اللعب دون جماهير يشكل تحديا كبيرا، خصوصا لنادٍ مثل بوروسيا دورتموند الذي يستمد قوة كبير من شغف مشجعيه”.

وسيزور دورتموند لايبزيغ القوي أيضا والذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الحديث. لكن مشوار لايبزيغ بعد العطلة الشتوية كان مضطربا، فخسر الكثير من النقاط (11 في آخر سبع مباريات) والصدارة لبايرن.

وكما يشكل ليفاندوفسكي القوة الهجومية الضاربة لبايرن، يعوّل لايبزيغ على رأس الحربة الدولي تيمو فيرنر، الذي يبتعد بفارق أربعة أهداف عن البولندي في صدارة ترتيب الهدافين.

وبعمر الثانية والثلاثين فقط، يحاول مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان إيصاله الى القمة بعد ثلاثة مواسم أمضاها على رأس الإدارة الفنية لهوفنهايم.

كان بوروسيا مونشنغلادباخ آخر فريق يهزم بايرن ميونيخ في الدوري، لكنه سيكون طامحا الآن للحفاظ على الاقل على مركزه الرابع لضمان تأهله الى دوري أبطال أوروبا، اذ يتقدم بفارق نقطتين باير ليفركوزن الخامس، وهما يلتقيان الأسبوع المقبل على أرض مونشنغلادباخ.

وراء الخمسة الأوائل، يدور صراع التأهل الى المسابقة الاوروبية الرديفة “يوروبا ليغ” قويا بين أندية شالكه، فولفسبورغ، فرايبورغ وهوفنهايم، حيث يبلغ الفارق بينها نقطتين فقط، فيما سرق كولن العاشر الأنظار بعد بداية كارثية، ففاز ثماني مرات في آخر 11 مباراة.

في معركة القاع، يبدو بادربورن الأخير (16 نقطة) قريبا من الهبوط، على غرار فيردر بريمن العريق الذي يحتل وصافة القاع (18 نقطة).

يبتعد حامل اللقب أربع مرات بفارق أربع نقاط عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر والذي يخوّله مركزه الحالي خوض مواجهات فاصلة “بلاي أوف” للبقاء، وثماني نقاط عن ماينتس الخامس عشر.

يملك بريمن مباراة مؤجلة، لكنه يواجه خطر السير على خطى العريقين هامبورغ وشتوتغارت الهابطين الى الدرجة الثانية في المواسم الأخيرة.

وقال مديره الرياضي فرانك باومان “جميعنا مدرك لوضعنا الخطير. وهذا الحافز يكفي”.

ويبدو هرتا برلين الثالث عشر بعيدا عن الهبوط بعد موسم مضطرب لفريق العاصمة. أصبح برونو لاباديا مدربه الرابع هذا الموسم بعد الفترة القصيرة والعاصفة للهداف الدولي السابق يورغن كلينسمان المستقيل من منصبه في شباط/فبراير، فيما استلم المهمة هذا الموسم أيضا الكرواتي أنتي كوفيتش وألكسندر نوري. – (أ ف ب)