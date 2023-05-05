منافسة قوية على ألقاب بطولة المملكة لكرة الطاولة اليوم

بلال الغلاييني

عمان – تختتم، مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة المملكة المفتوحة لكرة الطاولة، التي أقامها الاتحاد الأردني طيلة الأيام الخمسة الماضية، وسط منافسة قوية ومثيرة بين اللاعبين، خصوصا الطامحين للوصول إلى المشهد النهائي للفئات العمرية المخصصة من قبل الاتحاد.

ويبدو أن المنافسة على لقب فئة الرجال ستشهد منافسة غير مسبوقة بين لاعبي المنتخب الوطني؛ زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم ومحمد بني سلامة، الذين تمكنوا من تحقيق الانتصارات المطلوبة، وبات اللقب لهذه الفئة محصورا بينهم.

فئة السيدات تشهد منافسة قوية هي الأخرى، ويبدو أن المنافسة على اللقب سينحصر بين الشقيقتين سوار وتيماء أبو يمن نظرا للنتائج التي شهدتها هذه الفئة، والفارق الفني الذي يميزهما عن بقية اللاعبات المشاركات في هذه الفئة.

وفي بقية الفئات، واصل لاعبو المنتخبات الوطنية عمر العوفي وبتول خضر وزينة صدقة وريناد الحسيني وآية بركات وتيماء أبو يمن وسوار أبو يمن وتينا خوري وركان الزعبي وتقي الدين نجادات ويامن الجعافرة، تحقيق الانتصارات والتقدم بكل قوة نحو الأدوار النهائية، التي تقام اليوم أيضا.

ويذكر أن بطولة المملكة المفتوحة، التي تختتم مساء يوم السبت المقبل، تشهد مشاركة 210 لاعبين ولاعبات، حيث يشارك في فئة الرجال 49 لاعبا، وفي فئة 19 عاما 23 لاعبا، وفي فئة 17 عاما 23 لاعبا، وفي فئة 15 عاما 15 لاعبا، وفي فئة 13 عاما 24 لاعبا، وفي فئة 11 عاما 22 لاعبا.

وفي فئة السيدات، تشارك 10 لاعبات، وفي فئة 17 عاما تشارك 7 لاعبات، وفي فئة 15 عاما تشارك 11 لاعبة، وفي فئة 13 عاما تشارك 10 لاعبات، وفي فئة 11 عاما تشارك 5 لاعبات.

وكان اتحاد اللعبة قرر تخصيص جوائز مالية للاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى في الفئات العمرية كافة، التي تأتي تشجيعا للاعبين لمواصلة العطاء وتقديم الفنيات الأفضل في هذه البطولة، خصوصا وأن أبرز المرشحين لنيل المراكز المتقدمة هم من الركائز الرئيسية للمنتخبات الوطنية.

برنامج تدريبي مكثف

أكد رئيس الاتحاد طارق الزعبي، أن المنتخبات الوطنية كافة، التي سيتم تسميتها عقب انتهاء البطولة، ستدخل في برنامج تدريبي مكثف استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد وضع نصيب عينيه توفير المتطلبات كافة أمام المنتخبات الوطنية حتى تواصل تألقها والمحافظة على الإنجازات التي حققتها في البطولات العربية وغرب آسيا التي جرت مؤخرا.

وشدد الزعبي على أهمية المشاركة في البطولات الرسمية المقبلة، حيث ستشارك المنتخبات في بطولة غرب آسيا، والبطولة العربية، إلى جانب مشاركة المنتخب الوطني للناشئات في البطولة الآسيوية التي تقام في قطر، خصوصا وأن المنتخب الوطني تأهل إلى هذه البطولة بعد أن خطف بطاقة التأهل خلال تصفيات منطقة غرب آسيا التي أقيمت في العراق مؤخرا.

وأضاف الزعبي “التركيز سيكون بشكل أكبر على التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يطمح الاتحاد للحصول على بطاقات التأهل نظرا لما يتمتع به لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من مستويات متقدمة، وقدرتهم على تحقيق ذلك، ودليل على ذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققوها في مشاركاتهم في البطولتين العربية وغرب آسيا”.