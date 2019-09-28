منافسة محتدمة في سباق 100م سيدات بمونديال الدوحة 2019

الدوحة – يتوقع أن يكون سباق 100م للسيدات المقرر الأحد في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة، أحد أكثر السباقات إثارة في النسخة الحالية، نظرا لقوة المنافسة بين أكثر من عداءة.

وتدخل الجامايكيتان إيلين طومسون وشيلي-آن فرايزر-رايس، المنافسة وفي رصيدهما أفضل توقيت لهذا العام (كلتاهما سجلت 10.73 ثوان)، ولكل منهما ذهبيتان أولمبيتان على الصعيد الفردي، اذ توجت طومسون بسباقي السرعة 100 م و200 م في ريو دي جانيرو 2016، بينما طوقت فرايزر-برايس عنقها بالمعدن الأصفر في 100 م عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.

ومعهما تأتي الإنجليزية دينا آشر-سميث التي تعيش أفضل موسم لها على المضمار، إضافة الى العاجية ماري جوزيه تا لو بطلة إفريقيا مرتين، والهولندية دافني شيبرز بطلة العالم مرتين أيضا في سباق 200 م، والأميركية توري باوي حاملة اللقب قبل عامين في بطولة لندن.

وغابت فرايزر-برايس (32 عاما) عن النسخة الأخيرة في لندن بعد وضعها مولودا خلال إقامة البطولة، علما بأنها توجت باللقب العالمي ثلاث مرات (2009 و2013 و2015)، ما يجعلها متصدرة على صعيد عدد الألقاب بين كل عداءات سباقات السرعة.

أما طومسون فباتت في دورة ريو 2016، أول عداة منذ سيول 1988 والأميركية فلورنس غريفيث جوينر (حاملة الرقمين القياسيين في 100 م و200 م) تحرز ثنائية سباق السرعة في الألعاب الأولمبية.

ولا تزال طومسون تبحث عن لقب عالمي أول لها في المنافسات الفردية، بعدما كانت ضمن منتخب جامايكا للتتابع 4 مرات 100 المتوج بذهبية بطولة العالم 2015 في العاصمة الصينية بكين.

ولم تخسر طومسون سوى مرة واحدة في العام 2019، وذلك في لقاء شنغهاي ضمن الدوري الماسي، وقالت بعد مشاركتها في لقاء باريس أواخر آب (أغسطس): “أنا في حالة ممتازة ومستواي يتطور من يوم الى آخر”.

في المقابل، برزت آشر-سميث في الأشهر الأخيرة بعدما توجت بطلة لأوروبا في سباقي السرعة قبل أن تهزم فرايرز-برايس في لقاء بروكسل ضمن الدوري الماسي مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي، ما قد يمنحها ثقة أعلى بالنفس للصعود الى منصة التتويج، فيما تأمل “تا لو” في أن تحرز باكورة ألقابها العالمية بعدما نالت فضية سباقي السرعة في بطولة العالم 2017 في لندن. (أ ف ب)