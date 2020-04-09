مناقشة آلية الامتحانات النهائية للطلبه في جامعة الحسين

حسين كريشان

معان – عقد مجلس العمداء في جامعة الحسين بن طلال مساء اليوم اجتماعا باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع الى ايجاز قدمه عمداء الكليات عن سير عملية التعليم عن بعد، والاطلاع على ما تم انجازه في هذا المجال.

وترأس اللقاء رئيس الجامعة الدكتور نجيب أبو كركي وبحضور نواب الرئيس للشؤون الأكاديمية والادارية وعمداء الكليات.

وعبر أبو كركي في اللقاء عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الكليات في هذا المجال، مؤكدا انه تم مناقشة آلية الامتحانات النهائية مع مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية وان الجامعة ملتزمة بالقرارات التي ستصدر قريبا من مجلس التعليم العالي. وطمأن الطلبة وذويهم ان القرارات ستكون في مصلحتهم وتلبي الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.

داعيا العمداء الى الاستمرار في عملية التعليم عن بعد وتشجيع الطلبة على الاستفادة من الفرص والامكانيات المتوفرة.