مناقشة أول أطروحة دكتوراة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

عمان- الغد- نوقشت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أوّل أطروحة دكتوراة في علم الحاسوب، مقدمة من الطالب وائل العطيوي تحت عنوان: “تلخيص النصوص العربية باستخدام التعلم الآلي لشبكات المعاني”، بإشراف الأستاذ الدكتور عرفات عوجان، وتعد الأطروحة الأولى من نوعها في معالجة واستخراج ملخصات النصوص بالعربية.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي عن بالغ سروره بأن تكون هذه الأطروحة باكورة ثمار هذا البرنامج الواعد، مشيداً بجهود الطالب ومشرفه، ومؤكداً أن الجامعة، وبتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمنائها، كانت حريصة على نجاح البرنامج على مستوى عالمي، موضحا بأنه تم اختيار 10 طلاب من بين 87 طالب تقدموا له، من خريجي كافة الجامعات الأردنية، وأن الجامعة قدمت لهم منحا ًكاملة، وعاملتهم كأعضاء هيئة التدريس، من حيث تغطية كلف مشاركاتهم في المؤتمرات العلمية، مبيناً أنهم كانوا الأوائل في تخصصاتهم في البكالوريوس والماجستير، وأن معظمهم نشر حتى الآن ما يعادل سبعة أبحاث في مجلات معتمدة من قاعدة “سكوبس”.

ووضح الرفاعي أن الجامعة وفرت أيضاً أساتذة للتدريس والإشراف على البرنامج من جامعات عالمية كبرى، مثل المعهد التكنولوجي الهندي، وجامعة ميشيغان الأمريكية.

وقد آفاد عميد كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد صبابحة بأنه قد تم إعداد برنامج الدكتوراه في علم الحاسوب في الجامعة ليكون مؤهلاً لإعداد باحثين قادرين على الالتحاق بالعمل البحثي بمجرد تخرجهم، وذلك من خلال دعمهم للمشاركة في المؤتمرات العالمية ومنحهم حوافز بحثية تشجيعاً لهم للنشر في مجلات راقية، الأمر الذي ساهم في نشر ما يقارب المئة بحث قبل تخرجهم.

وتتضمن الاطروحة، التي قدمت طريقة مبتكرة لتلخيص النصوص العربية، ثلاثة أنظمة فرعية هي: استخراج العلاقات المتعلقة بدلالات الكلمات من النصوص بالاستناد إلى قواعد اللغة العربية وتمثيلها باستخدام شبكات مترابطة للكلمات والمفاهيم، وإعادة تمثيل هذه الشبكات كمتجهات رياضية، بالاعتماد على أهمية العلاقات المستخرجة، واستخدام الشبكات العصبية العميقة لإنشاء ملخصات للنصوص تحتوي على المفاهيم والأفكار الرئيسية الواردة في النص الأصلي.

ويذكر أن لجنة المناقشة تألفت من: د.عدنان شعوط، ود. قاسم الردايدة، ود. سارة تدمري، ود.سلام فريحات.