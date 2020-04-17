مناقشة أول رسالة ماجستير عن بعد في الطفيلة التقنية

فيصل القطامين

الطفيلة – نوقشت في جامعة الطفيلة التقنية أمس الخميس، أول رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بعد ازمة كورونا من خلال منصة التعليم الإلكتروني عن بعد والمقدمة من الطالبة خالدة القيسي من قسم المناهج وطرق التدريس في كلية العلوم التربوية.

وتشكلت لجنة المناقشة العلمية للرسالة من الدكتور أحمد القرارعة مشرفاً ورئيساً وعضوية كل من الدكتور أحمد الثوابية والدكتور خالد السعودي والدكتور عمر المحاسنة من جامعة البلقاء التطبيقية عضواً خارجياً.

وتابع رئيس الجامعة الدكتور محمد خير الحوراني مجريات المناقشة، لافتاً إلى أهمية متابعة العملية التعليمية في كافة المستويات والبرامج العلمية التي تقدمها الجامعة، مؤكداً على تحقيق مصلحة الطلبة واستمرار العملية التعليمية بما ينسجم مع المعايير العالمية للتعليم الافتراضي، خاصة في مجال الدراسات العليا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الأردن والعالم أجمع.

وأوضح عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أيمن الرواجفة أن الجامعة مستمرة في تنفيذ المزيد من مناقشة رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا ضمن الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة، ودعا الطلبة الذين أنجزوا متطلبات مناقشة رسائلهم التقدم لتحديد مواعيد للمناقشات من خلال تقنية الاتصال عن بعد حرصاً على استمرارية العملية التعليمية.