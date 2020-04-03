مناقشة أول رسالة ماجستير عن بعد في جامعة مؤتة

هشال العضايلة

الكرك – نوقشت في جامعة مؤتة أمس الخميس، أول رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من خلال منصة التعليم الإلكتروني عن بعد والمقدمه من الطالب طه التخاينة، من قسم المناهج والتدريس في كلية العلوم التربوية.

وتشكلت لجنة المناقشة العلمية للرسالة من الدكتور محمد المجالي مشرفا ورئيسا والدكتور أحمد الطويسي والدكتور رائد الصرايرة، والدكتور حسين اللواما أعضاء.

واطلع رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة على مجريات المناقشة، لافتاً إلى أهمية متابعة العملية التعليمية وخصوصا في مجال الدراسات العليا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الوطن، مثنيا على جهود لجنة المناقشه وكافة كوادر، الجامعة الذين ساهموا في إنجاح عملية التعلم عن بعد، وتسهيل مهمة الطلبة في استمرار تلقي تحصيلهم المعرفي.

وقال الدكتور عمر المعايطة عميد الدراسات العليا إن الجامعة مستمرة في تنفيذ المزيد من مناقشة رسائل البحث العلمي لدرجات الدكتوراه والماجستير لطلبة الدراسات العليا.

وطلب من الطلبة الذين انجزوا متطلبات مناقشة رسائلهم التقدم لتحديد مواعيد للمناقشات وعبر تقنية الاتصال عن بعد أيضا حرصا على استمرارية العملية التعليمية.