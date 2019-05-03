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مناقشة إنشاء مشروع التسجيل الإلكتروني للتجار والمستثمرين

منذ ساعتين

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عمان- الغد- ناقش ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مع خبراء من البنك الدولي أمس إنشاء مشروع التسجيل الالكتروني للتجار والمستثمرين.

وسيمكن المشروع المؤسسات الفردية والشركات التجارية في الغرف التجارية ارسال المعلومات المطلوبة وتسجيل المؤسسات الفردية بشكل الكتروني دون الحضور الى مقر الغرفة لاستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك.

ويشمل المشروع ربط وزارة الصناعة والتجارة والتموين وامانة عمان الكبرى ومديريات وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع البلديات.

وبين الرواجبة ان التواصل عبر الوسائل الالكترونية بات من أنجع الاساليب الحديثة للتواصل الفعال بين مختلف الدوائر والمؤسسات بالكثير من الدول عبر الوسائل الالكترونية والمنصات التفاعلية.

واشار الى ان تطبيق المشروع يوفر الوقت والمال لاصحاب الشركات ويسهل عملية تسجيل مؤسساتهم الجديدة المستمرة على مدار العام وتجديد التسجيل السنوي للشركات.

واوضح ان المشروع يسهم برفع مقياس التنافسية العالمي للمملكة التي تحتل المرتبة 104 بين الدول من حيث سهولة التعامل التجاري حسب تقرير البنك الدولي الذي صدر بعنوان “الممارسات التجارية 2019 – التدريب للاصلاح”.

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