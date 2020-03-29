مناقشة رسالة ماجستير عبر نظام التعليم عن بعد في جامعة آل البيت

حسين الزيود

المفرق- طبقت جامعة آل البيت مناقشة أول رسالة ماجستير في كلية العلوم التربوية عن بعد باستخدام برنامج zoom، بإشراف الدكتور محمد بني خالد وعضوية الدكتور محمودالمقدادي وعضو خارجي الدكتور خالد السرحان.

وكانت الرسالة للطالبة فاطمة الغويري، بعنوان درجة التزام مديري المؤسسات التعليمية اﻻسلامية بالسلوك الإداري اﻻسلامي وعلاقته بتنمية القيم اﻻسلامية لدى المتعلمين، فيما تابع عملية المناقشة رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور صالح الشرفات وعميد الدراسات العليا الدكتور سليمان القادري.