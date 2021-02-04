مناقشة عودة طلبة الجامعات وتشكيل لجان لمتابعة التعليم عن بعد

عمان – الغد – التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس اليوم الخميس رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة المضي قدماً في تطبيق قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقه باعتماد خطة إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية واتخاذ إجراءات فورية لتنفيذها على أرض الواقع.

وتم الاتفاق على أن تقوم الجامعات بالعمل على توفير أجهزة حاسوبية، وأجهزة ألواح كتابة إلكترونية لأعضاء هيئة التدريس، وبما يضمن قيامهم بعملية التدريس بشكل تفاعلي مع الطلبة، كما ستقوم كل جامعة بتشكيل لجان فنية من متخصصين لمتابعة عملية التعلم الإلكتروني (عن بعد) ورفع تقارير دورية لرؤساء الجامعات، كما ستقوم كل جامعة بإصدار تعليمات تتعلق بالمساقات التي تدرس إلكترونياً بحيث توضح هذه التعليمات المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، كما سيتم توفير حزم انترنت مجانية لطلبة الجامعات مرتبطة بالدخول على منصات الجامعات والتطبيقات المتعلقة بعملية التعليم الإلكتروني.

كما تطرق الوزير أبوقديس أيضاً إلى قرار مجلس التعليم العالي المتضمن توجيه الجامعات إلى تطوير الخطط الدراسية، وتطوير متطلبات الجامعة حيث شدد على ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع خطة تنفيذية لقرارات مجلس التعليم العالي تنعكس على الخطط الدراسية ومتطلبات الجامعة مطلع العام الجامعي القادم 2021 / 2022 على أبعد تقدير.

من جهة أخرى طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بضرورة العمل بشكل فوري على طرح تخصصات حديثة ستشهد طلباً خلال الأعوام القادمة في سوق العمل خاصة تلك التخصصات التي كشفت عنها جائحة الكورونا مما سيسهم في تخفيض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات الأردنية، إضافةً إلى ضرورة الابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة والتي لا تلبي حاجة سوق العمل في المستقبل.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سيناريوهات عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي في الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 وما يتطلبه ذلك من استعداد من قبل الجامعات، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرار من مجلس التعليم العالي بخصوص ذلك خلال الأسبوع القادم بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيعقد لقاء آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الأحد القادم مع رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة لمناقشة ما تم مناقشته في لقاء اليوم.

وقد حضر اللقاء أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي.