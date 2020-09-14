مناقشة 23 رسالة ماجستير في جامعة الزيتونة

عمان-نوقش في جامعة الزيتونة الأردنية 23 رسالة ماجستير لطلبة أردنيين وغير أردنيين في جميع البرامج المطروحة في الجامعة وعددها عشرة برامج للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2019/2020.

حيث تمت مناقشة إحدى عشرة رسالة ماجستير في كلية الصيدلة في برنامج العلوم الصيدلانية بمشاركة أساتذة ممتحنين من جامعات عربية وأجنبية، وفي كلية الأعمال نوقشت سبع رسائل ماجستير موزعة على ثلاثة برامج تطرحها الكلية: أربع رسائل في برنامج المحاسبة، ورسالتان في برنامج إدارة الأعمال، ورسالة في برنامج التسويق، وبمشاركة أساتذة ممتحنين من جامعات عربية مختلفة.

كما تمت مناقشة رسالتين في كلية الآداب في برنامج اللغة الإنجليزية/ أدب، ورسالة ماجستير في كلية التمريض في برنامج التمريض السريري/ البالغين، ورسالة في كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات في برنامج هندسة البرمجيات، ورسالة في كلية الحقوق في برنامج الحقوق، وبمشاركة أساتذة ممتحنين من جامعات عربية مختلفة.