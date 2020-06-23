مناقشة 31 رسالة ماجستير عن بعد في “الألمانية الأردنية”

عمان – نوقشت في الجامعة الألمانية الأردنية واحد وثلاثين رسالة ماجستير عن بعد أثناء الحجز الصحي الذي نتج عن فيروس كورونا المستجد بالرغم من التحديات المصاحبة لهذه الفترة ، وذلك بحسب عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور منجد الشريف. وبين الشريف ان الرسائل توزعت لتشمل أربع عشرة رسالة ماجستير في كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية لبرنامجي التخطيط المكاني والحفاظ المعماري، وسبعة رسائل في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها لبرنامج هندسة البيئة والطاقة المتجددة ، وأربعة رسائل في كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات لبرنامج هندسة الحاسوب، بالإضافة لرسالتين بكلية العلوم الإدارية واللوجستية في إدارة اللوجستيات، ورسالتين بكلية الإنسانيات التطبيقية واللغات في اللغة الألمانية كلغة أجنبية، ورسالة في كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال.

وبين ان العمادة أتمت إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بجميع طلبة الماجستير في الجامعة وبدون أي تأخير من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وبسرعة تفوق ما هو معتاد في الظروف الاعتيادية.

وأضاف بأنه تم عقد ستة اجتماعات لمجلس الدراسات العليا عن بعد خلال الفصل الماضي لاتخاذ كافة القرارات العاجلة من أجل تسهيل معاملات الطلبة وبأعلى مستوى وحرفية وتعاون وتسلسل إداري تقني مع كليات الجامعة المختلفة ودائرة القبول والتسجيل والطلبة.

