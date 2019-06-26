منال القلقيلي الفائزة العشرون بجائزة الربع مليون دينار من بنك الأردن

عمان -أجرى بنك الأردن مؤخراً السحب على الجائزة الشهرية الكبرى لحسابات التوفير وقيمتها ربع مليون دينار أردني حيث كانت من نصيب منال محمد غالب عبدالله القلقيلي والمدخرة بحساب توفير لدى فرع خلدا.

وعبّرت الفائزة عن سعادتها وامتنانها لبنك الأردن على مستوى الخدمات والفرص التي يقدمها لعملائه، وشجّعت الجميع بالمبادرة إلى فتح حسابات توفير لدى بنك الأردن.

ومن خلال هذه الجائزة فإن بنك الأردن يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين لتغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد لفتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية لحسابات توفير بنك الأردن.