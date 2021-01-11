منبر مماثل لمنبر صلاح الدين في المسجد الحسيني الكبير

عمان -الغد- تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإعادة تأهيل المسجد الحسيني الكبير بما يليق بمكانته الإسلامية والتاريخية، والمحافظة على طرازه المعماري الحضاري، باشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التخطيط لبناء منبر خشبي للمسجد بوسط البلد.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة بأن المنبر الجديد يماثل منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى المبارك، وأضاف بأنه من المتوقع بأن تنتهي أعمال التركيب للمنبر الجديد خلال الأشهر القادمة. موضحاً بأن أعمال بناء وتركيب المنبر الجديد تتم بإشراف من الطواقم الهندسية والفنية في جامعة البلقاء التطبيقية.

وأشار الخلايلة إلى أن تركيب المنبر الجديد هو تتويج لما أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني بإعادة تأهيل المسجد الحسيني الكبير وسط البلد حيث جرى تزويد المسجد بأجهزة الإنذار والحريق وتركيب نظام صوتي حديث واعادة فرش المسجد بسجاد جديد.