منبه يجبرك على النهوض من السرير

يعاني كثيرون صعوبة عند النهوض من النوم، ويغلقون المنبه عند رنينه، لكن هذه الطريقة الجديدة في التنبيه ستجبرك على النهوض من سريرك في الوقت المحدد.

ويحمل الجهاز الجديد اسم “جهاز الاستيقاظ في الوقت المناسب” ويوضع تحت مرتبة السرير، لينتفخ عند موعد الاستيقاظ، ما يؤدي إلى ثني العمود الفقري، ما يمنع النائم من مواصلة النوم.

ولا يقتصر الجهاز على هذه الآلية للتاكد من استيقاظ صاحبه، بل يضم أيضاً مكبر صوت يطلق أصواتاً مزعجة.

ولا يحتوي هذا النظام على ميزة الغفوة، ولتعطيله على المستخدم الضغط على زرين في آن واحد، وفق ميرور البريطانية.

وأوضحت شركة “جي آر إيست” المصممة للجهاز أنه إذا لم يُضغط على زر الإيقاف مدة 3 دقائق بعد بداية انتفاخه، يعمل جهاز الأمان بشكل آلي لمنعه من مواصلة الانتفاخ.

ورغم أن الجهاز بسيط التصميم، إلا أن سعره مرتفع بعض الشيء، إذ يبلغ 99 ألف ين ياباني ( حوالي 1000 دولار).-(24ae)