حياتنامنوعات

منبه يجبرك على النهوض من السرير

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يعاني كثيرون صعوبة عند النهوض من النوم، ويغلقون المنبه عند رنينه، لكن هذه الطريقة الجديدة في التنبيه ستجبرك على النهوض من سريرك في الوقت المحدد.

ويحمل الجهاز الجديد اسم “جهاز الاستيقاظ في الوقت المناسب” ويوضع تحت مرتبة السرير، لينتفخ عند موعد الاستيقاظ، ما يؤدي إلى ثني العمود الفقري، ما يمنع النائم من مواصلة النوم.

ولا يقتصر الجهاز على هذه الآلية للتاكد من استيقاظ صاحبه، بل يضم أيضاً مكبر صوت يطلق أصواتاً مزعجة.

ولا يحتوي هذا النظام على ميزة الغفوة، ولتعطيله على المستخدم الضغط على زرين في آن واحد، وفق ميرور البريطانية.

وأوضحت شركة “جي آر إيست” المصممة للجهاز أنه إذا لم يُضغط على زر الإيقاف مدة 3 دقائق بعد بداية انتفاخه، يعمل جهاز الأمان بشكل آلي لمنعه من مواصلة الانتفاخ.

ورغم أن الجهاز بسيط التصميم، إلا أن سعره مرتفع بعض الشيء، إذ يبلغ 99 ألف ين ياباني ( حوالي 1000 دولار).-(24ae)

مقالات ذات صلة

شركة أمريكية تبتكر طريقة للتنفيس عن الغضب في الطرقات

منذ 45 دقيقة

نوع جديد من علاج سرطان الثدي يزيد نسبة البقاء على قيد الحياة

منذ 59 دقيقة

عصائر تغذّي نمو الشعر وتجدد حيويته

منذ ساعة واحدة

صورة لزعيم كوريا الشمالية تثير فضول وسائل الإعلام

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock