منة شلبي.. هل ينتظرها السجن المؤبد؟

لا تزال قضية الممثلة المصرية منة شلبي تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية والعربية، خصوصا بعد إلقاء القبض عليها مؤخرا بتهمة حيازة المخدرات، ومن ثم إخلاء سبيلها بضمانة مالية.

كيف أفلتت منة شلبي من الحبس في مصر؟

الجديد في الأمر هو ما ذكره الخبير القانوني أشرف فرحات لـ “العربية.نت”، حيث قال إن ما حدث مع الفنانة المصرية قانوني تماما، وإدارة الجمارك تصرفت معها قانونيا وبما يتوجب فعله، حيث حررت محضرا بناء على ما تم ضبطه بحيازة منة شلبي، لافتا الى أن النيابة العامة تلقت المحضر بالإحراز، وهو ما استوجب الفحص الفني.

⁧القبض على الممثلة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة الدولي بحوزتها مخدرات

من هنا، لفت اشرف فرحات الى أنه في حال كانت المواد المضبوطة من الممنوعات، فسيتم إحالة منة شلبي إلى الجنايات بتهمة التعاطي وجلب هذه المواد.

وبحسب الخبير القانوني، ففي حال أثبت المعمل الكيميائي أن المضبوطات غير قانونية، سيتم إحالة منة شلبي للجنايات بتهمة حيازة وجلب وتعاطي الممنوعات، وقد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.