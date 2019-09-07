منتجات “إل جي” تحول المنازل من تقليدية إلى ذكية

عمان- خلافاً لسنوات خلت لم يكن لأحد فيها أن يتوقع كيف يمكن للمنازل الذكية أن تكون، خاصة في ظل التصورات الخيالية المحضة والغرائبية التي كانت غالباً تلف هذه المسألة، فقد بات مفهوم هذه المنازل أكثر رواجاً وتقبلاً؛ حيث الكثير من منازل اليوم تحولت من منازل تقليدية إلى ذكية.

هذا التحول، لم يقتصر على منازل المستهلكين في العالم المتقدم، بل شمل منازل المستهلكين في كل من منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً منطقة المشرق العربي التي يعد الأردن قلبها النابض، كما يعد جزءاً لا يتجزأ من التحول الجاري ضمنها. كذلك، فإن هذا التحول لم يستدعِ لجعله حقيقة على أرض الواقع صناعة عالم من العجائب المعمارية والهندسية والتصميمية التي لا يمكن لعقل أن يستوعبها أو يتعامل معها، بل ركز على تحويل الأجهزة المنزلية التقليدية لأجهزة ذكية متصلة عبر دمج التقنيات المتطورة بتلك الأجهزة، كتقنية الواي فاي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومؤخراً تقنية الجيل الخامس التي بدأت دول العالم سباقها لتطوير بنيتها التحتية استعداداً لها، وغيرها الكثير.

تلك المنهجية، تبنتها الشركات المصنعة، إلا أن “إل جي إلكترونيكس” حرصت على تمييز نفسها عن المنافسة، وبالتالي تمييز زبائنها، وذلك من خلال التركيز أثناء اتباع هذه المنهجية العامة على تضمين عدد من التقنيات والمنصات الخاصة بها في ما تقوم بإنتاجه كتقنية DeepThinQ التي بنيت بالاعتماد على منصة “إل جي” للذكاء الاصطناعي ThinQ، لتعمل كأداة للتعلم وتخزين المعلومات وحتى البيانات الضخمة، باستخدام الخوادم السحابية لتصبح أكثر ذكاءً مع مرور الوقت، ولتوفر العديد من الوظائف العملية الذكية كالتعرف على الصوت والتعرف المكاني، وكرقاقة الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بمزايا الذكاء البصري والصوتي، هذا فضلاً عن ابتكار العديد من الحلول الفعالة التي توفر وظيفة الربط والاتصال كجهاز التحكم المركزي “SmartThinQ™ Hub”، الذي يعمل كمركز للتحكم بالأجهزة المنزلية، ومستشعر SmartThinQ الذي يعمل على تحويل الأجهزة التقليدية إلى ذكية إذا ما تم ربطها به لتصبح قادرة على الاتصال ليس فقط بالإنترنت، بل وببعضها بعضا.

