منتجات “سامسونج إلكترونيكس” من الأجهزة المنزلية الرقمية تساهم في حماية المنازل والعائلات ووقايتها

عمان – كيف تحافظ على المنزل خالياً من الملوثات؟ في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم والتي لا تعتبر المملكة استثناءً منها، بات هذا السؤال يطرح نفسه مراراً وتكراراً من قبل أبناء المجتمعات الذين يسعون للحفاظ على صحتهم في مختلف بقاع الأرض.

الإجابة على هذا السؤال الآن، تكمن في الوقاية من خلال الالتزام بممارسات النظافة والتعقيم السليمة التي يجب تطبيقها ليس فقط عند العودة من الخارج إلى المنزل لدى قضاء الحاجيات، بل وداخله أيضاً، الأمر الذي يعتبر أولوية قصوى تلي الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

“سامسونج إلكترونيكس”، التي لم تكن يوماً بعيدة عن جهود الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين، والتي لطالما سخرت التكنولوجيا من أجل تعزيز الصحة، مقدمة للعالم مجموعة من ابتكاراتها الموجهة لبيئة المعيشة المنزلية، والمصممة ليس فقط لتحويل المنازل لمنازل ذكية أنيقة تعزز الراحة، بل والمصممة أيضاً بتقنيات ومزايا تنسجم مع المعايير الصحية والبيئية والاقتصادية، تضع اليوم، وفي ظل هذه الظروف، دليلاً لأهم منتجاتها المنزلية الرقمية التي تسهم في توفير بيئة مثالية دون المبالغة المفرطة في استخدام المنظفات والمعقمات والمطهرات التي تعتمد في تركيبتها على مواد كيماوية عادةً.

1- غسالات الملابس من “سامسونج” لنظافة فائقة للملابس والغسالة على حد سواء

لعل أهم ما تقدمه “سامسونج إلكترونيكس” في الوقت الذي تزيد فيه التوصيات بغسل الملابس التي يتم ارتداؤها فوراً بعد العودة للمنزل من الخارج، فضلاً عن غسل المناشف وأغطية الأسرة مرتين أسبوعياً على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية ضماناً للقضاء على أية فيروسات وميكروبات، غسالات الملابس على اختلاف طرازاتها، والتي تتيح دورة بخار صحي، من شأنها إزالة الأوساخ الحبيبية، إلى جانب القضاء على ما نسبته 99% من البكتيريا، فضلاً عن إبطال مفعول المواد المسببة للحساسية. هذا وتنطوي غسالات “سامسونج إلكترونيكس” للملابس على ميزة Eco Drum Clean+ التي تقوم بتنظيف الغسالة من الداخل، فتقضي على 99.9% من البكتيريا المسببة للروائح دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية قاسية، كما أنها تزيل الأوساخ من حشية الباب المطاطية بفعل قوة الاحتكاك التي ينتجها رشاش الماء القوي والدوران السريع، ما يجعلها مثالية للحصول على ملابس غاية في النظافة والتعقيم.

2- غسالات الأطباق من “سامسونج” لتنظيف صحي وعميق

تقدم “سامسونج إلكترونيكس” فيما يتعلق بالمطبخ، وتحديداً بغسل أدوات المطبخ والمائدة خاصة أدوات تقطيع اللحوم والخضروات والتي يوصي الخبراء بضرروة تنظيفها أولاً بأول، غسالات الأطباق التي تقدم خيار الشطف الصحي الذي يطيل مدة الشطف النهائي الذي يتم تفعيله على درجة حرارة 70 درجة مئوية، وذلك ضماناً لتنظيف عميق من أجل القضاء على البكتيريا والجراثيم، وبالتالي إبقاء الأدوات المختلفة آمنة.

3- أجهزة الميكروويف من “سامسونج” لطهي صحي وسهل مع ميزة التنظيف القوي

من أجل الحصول على تغذية صحية من خلال الطهي السليم والكامل خاصة للّحوم، فتقدم “سامسونج إلكترونيكس” أفران الميكروويف العصرية التي تمكن المستخدمين ليس فقط من تسخين أطعمتهم، بل ومن طهي أطباقهم بمنتهى السهولة وبشكل يجعلها ناضجة وطرية تماماً من الداخل مع الحفاظ عليها مقرمشة من الخارج، مع نظام التوزيع الحراري الثلاثي الذي يصدر موجات متناهية الصغر على ثلاثة اتجاهات لتصل لكل زاوية ولتخترق الطعام باتجاهات متعددة وعلى نحو شامل. وتتسم أفران الميكروويف من “سامسونج إلكترونيكس” بقدرتها على إتاحة ميزة التنظيف القوي والسهل بفضل السيراميك الداخلي المتين، المضاد للبكتيريا بنسبة 99.9%، وغير القابل للخدش ‎‎‎CERAMIC INSIDE‎™‎‏‏، والذي يمكن تنظيف سطحه الأملس دون حك ودون أن يتغير لونه مع مرور الوقت، بالإضافة لقدرتها على المحافظة على مذاق الأطعمة طازجة ولذيذة نظراً لاحتوائها على ميزة إزالة الروائح القوية التي تعمل على إخراج الهواء الداخلي وتقليل أية روائح على الفور.

4- المكانس الكهربائية لبيئة نظيفة من الجسيمات الدقيقة

لأن تنظيف الأرضيات والسجاد يعتبر جزءاً هاماً من الحفاظ على النظافة المنزلية، تقدم “سامسونج إلكترونيكس” مكانسها الكهربائية التي تعتمد في تصميمها على تقنية ومرشح HEPA الحاصل على اعتماد مؤسسة SLG للاختبارات والتوثيق الألمانية، والذي يعمل على التقاط الجسيمات الدقيقة كالغبار والمواد الأخرى المثيرة للحساسية مثل حبوب اللقاح والعفن، والتي يتميز عادمها بجودة الهواء المنبعث منه، ما يسهم في توفير بيئة نظيفة وأكثر صحة.

5- أجهزة التكييف لهواء أكثر نقاء وخلواً من الغبار والملوثات والمواد المثيرة للحساسية والبكتيريا والفيروسات

وتعزيزاً لبيئة المعيشة المنزلية، تقدم “سامسونج إلكترونيكس” أجهزة التكييف التي تجعل الهواء أكثر نقاء ونظافة، وذلك مع فلتر Tri-Care الذي يعمل على التقاط الأتربة والغبار، كما يقضى على نسبة تصل إلى 99% من أنواع معيّنة من الفيروسات، والبكتيريا، ومسببات المرض بما فيها شعر الحيوانات المنزلية الأليفة أثناء مرورها عبر شبكة الفلتر الكثيفة، والمعزز بفلتر Easy Filter Plus الخارجي سهل الاستعمال، والذي يعمل على التخلص من الغبار والملوثات والمواد المثيرة للحساسية والبكتيريا والفيروسات، بفضل طبقاته المضادة للبكتيريا، وبالتالي تعزيز الحماية من الملوثات. وإضافة إلى ذلك، تحتوي مكيفات الهواء من “سامسونج إلكترونيكس” على ميزة التنظيف الآلي Auto Clean التي تقوم بتشغيل المروحة آلياً عند إغلاق المكيف من أجل إزالة الغبار والرطوبة في المبادل الحراري، ما يبقيه جافاً ونظيفاً، وبالتالي منع نمو البكتيريا والفطريات.

هذا ولم تغفل “سامسونج إلكترونيكس” لدى تطوير وتصنيع منتجاتها عن إثرائها بأهم المزايا التي يبحث عنها المستهلك لدى البحث عن الأفضل لاقتناء أجهزة منزلية رقمية تناسب مختلف الأوقات والظروف والبيئات، ابتداءً من المتانة والجودة العالية، مروراً بالأداء الكفؤ، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، والقدرة على توفير الموارد من طاقة ومياه، وصولاً للعمر التشغيلي الطويل، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد والتمتع بأجواء سليمة.

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