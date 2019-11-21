منتجات هواوي المرتقبة في الأردن تقدم تجربة ملهمة ومتطورة لحياة أكثر ذكاءً

عمّان، تشرين الأول 2019: تحوّلت الأجهزة الذكية إلى بوابات هامة تتيح لمستخدميها تجارب ذكية متطورة. وفي عصر الذكاء، يتوقع المستهلكون اختبار تجارب جديدة ونوعية. وتبرز هواوي في عصر “الاتصال في جميع الحالات” بصفتها المزود الوحيد القادر على توفير هذه التجربة في مختلف السيناريوهات. وعلاوة على ذلك، تمتلك هواوي مجموعة متكاملة من الإمكانيات في مجال المعالجات، والأجهزة، وخدمات الحوسبة السحابية، والشبكات، وتعدّ حالياً المورد الوحيد في القطاع الذي يمكنه توفير أنظمة اتصالات الجيل الخامس 5G المتكاملة. وبناءً على نقاط القوة هذه، وبفضل ريادتها لعصر اتصالات الجيل الخامس، ستزود هواوي المستهلكين حول العالم بتجربة ملهمة ومتطورة في مختلف جوانب حياتهم.

في عصر الاتصال الفائق، تركز إستراتيجية الشركة بشكل رئيسي على الهواتف الذكية، والإكسسوارات الرقمية والتقنيات القابلة للارتداء، والمنازل الذكية، والمركبات المتصلة بالإنترنت، والمكاتب الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية، وأساليب الاتصال غير التقليدية.

وانسجاماً مع رؤيتها العالمية، تسعى مجموعة هواوي لأعمال المستهلك لتزويد عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا بتجربة ذكية متطورة في مختلف السيناريوهات بما في ذلك المنزل الذكي، وتقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية.

وتعتمد إستراتيجية هواوي بشكل رئيسي على الهواتف الذكية والمنصات الثانوية مثل الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، والإكسسوارات الرقمية والتقنيات القابلة للارتداء، والسمّاعات، ونظم المعلومات والترفيه، والأجهزة المعززة بتقنية إنترنت الأشياء (بما في ذلك الإضاءة، والأمن، والصوت والفيديو) والتي ستشكل معاً الأساس المتين لعالم رقمي متصل في جميع الحالات.

وتتضمن قائمة المنتجات المرتقب طرحها في الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة واسعة من الأجهزة بما فيها Huawei WATCH GT 2، وHuawei FreeBuds 3، وHuawei Smart Scale، وHuawei WiFi Q2 Pro.

ساعة Huawei WATCH GT 2: الرفيق الذكي

كشفت هواوي في الآونة الأخيرة عن الجيل التالي من ساعاتها الذكية Huawei WATCH GT 2. وبفضل المعالج Kirin AI الذي ابتكرته الشركة، تمتلك Huawei WATCH GT 2 القدرة على تزويد المستخدمين بتجربة ذكية تعزز فرص الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا. وتتوفر الساعة بطرازين أحدهما قياس 42 ميليمتر والآخر بقياس 46 ميليمتر؛ وتعدّ Huawei WATCH GT 2 أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، ما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. وتم تعزيز هذه الساعات الذكية بخصائص وظيفية متميزة مثل تقنية الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تشغيل الموسيقى. وتمتاز الساعة بقدرات موسّعة لعمر البطارية: تتميز ساعةHuawei WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر بالقدرة على العمل لمدة تصل إلى أسبوعين، وتأتي مزودة بتقنية ذكية لمراقبة نبضات القلب وتنبيه الاتصالات؛ بينما يمكن أن يعمل نموذج الساعة قياس 42 ميليمتر بشكل مستمر لمدة تصل حتى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.

تمزج ساعة Huawei WATCH GT 2 بين الوظائف الصحية والمزايا التكنولوجية من خلال قراءة ومراجعة مستويات الصحة واللياقة البدنية الشاملة وغيرها من التفاصيل الأخرى المميزة. وتمتاز الساعة بتقنية ™Huawei TruRelax التي تقرأ معدل نبضات القلب، وتقدم الملاحظات حول مؤشر الإجهاد لدى المستخدم. وتعدّ Huawei WATCH GT 2 الخيار الأمثل الذي يتجسد فيه مفهوم الحياة الأكثر ذكاءً، حيث تدعم وظائف 15 نشاطاً رياضياً متعدداً وتقنيات مراقبة الصحة مثل مراقبة معدل نبضات القلب والنوم من خلال Huawei TruSleep™ 2.0.

السمّاعات اللاسلكية Huawei FreeBuds 3: الموسيقى كما لم تسمعها من قبل

لعشاق الموسيقى حول العالم متطلبات خاصة فيما يتعلق بسمّاعات الرأس وسمّاعات الأذنين. وتعتمد سمّاعات Huawei FreeBuds 3 على مزايا ذكية ومتطورة لتلبية هذه المتطلبات، فضلاً عن تصميمها الاحترافي المتميز ومزاياها الوظيفية الاستثنائية. ويتحقق ذلك بفضل المعالج Huawei Kirin A1، وهو أول معالج تبتكره هواوي خصيصاً لسوق السمّاعات والإكسسوارات الرقمية والتقنيات القابلة للارتداء. وتأتي سمّاعات Huawei FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مريح يتلاءم مع الجيب، ويسهل الإمساك بها في راحة اليد.

وفضلاً عن ذلك، تعمل خوارزمية إلغاء الضوضاء في Huawei FreeBuds 3 على إلغاء الضوضاء المحيطة بفعالية مما يتيح إجراء مكالمات هاتفية بجودة عالية. وتعدّ Huawei FreeBuds 3 أول سمّاعة أذن ستيريو حقيقي لاسلكية تلائم جميع المقاسات، بحيث تدعم خاصية الحد من الضوضاء خلال المكالمات وإلغاء الضوضاء بفعالية وبصورة فورية. وقد تم تزويد علبة الشحن بقدرات شحن لاسلكية وخاصية الشحن العكسي عبر الهواتف الذكية التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل مستوى فاعلية استهلاك الطاقة للمعالج Kirin A1، تمتلك سمّاعة Huawei FreeBuds 3 قدرة العمل لأربع ساعات بعد شحنها، وحتى 20 ساعة عند استخدامها بجانب علبة الشحن.

ميزان Huawei Smart Scale: الحل الذكي لتتبّع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية

يعدّ ميزان Huawei Smart Scale الحل الذكي الأمثل لتتبّع جميع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين. ويمتلك الميزان القدرة على قراءة ما يصل إلى 9 تحليلات لتكوينات للجسم في فحص واحد، مما يساعد المستخدم على تتبّع وزنه، ونسبة الدهون في الجسم، ومعدل الاستقلاب الأساسي (BMR)، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، مع قراءات أكثر تفصيلاً مثل النسبة المئوية للماء في الجسم، ومعدل الدهون الحشوية، وكتلة العضلات والعظام ومستويات البروتين. ويتحقق ذلك بفضل رقاقة تحليل مقاومة الكهرباء الحيوية (BIA) عالية الدقة، والتي تعتمد على 4 أجهزة استشعار للضغط وقدم ميزان قابلة للتعديل بزاوية 360 درجة لتحقيق قياس دقيق ومريح.

وعلاوة على مساعدة المستخدمين في تتبّع صحّتهم، يأتي ميزان Huawei Smart Scale مزوداً بمزايا إضافية مثل ساعة التنبيه الذكية Smart Alarm Clock، ومدرب اللياقة البدنية الشخصي، وتطبيق ذكي سهل الاستخدام.

جهاز الراوتر Huawei WiFi Q2 Pro: اتصال استثنائي دون انقطاع

عزّزت هواوي سيناريوهات المعيشة الذكية عبر جهاز الراوتر Huawei WiFi Q2 Pro الذي أطلقته الشركة مؤخراً ليمثل الجيل الجديد من أجهزة الراوتر المصممة لإنشاء شبكة واي فاي منزلية. وتم تزويد هذا المنتج المتميز بتقنيات متطورة مثل رقاقة المودم Huawei Gigahome 5630 gigabit, مع رقاقة المودم PLC، وتقنية PLC Turbo المبتكرة، لتحقيق اتصال مستمر دون انقطاع في جميع أنحاء المنزل مع التركيز على السرعات العالية، وتعزيز جودة الاتصال بأدنى حد من التأخيرات الزمنية.

وإلى جانب الارتقاء بمستوى أداء الشبكة، يمتلك راوتر Huawei WiFi Q2 Pro القدرة على تعزيز الإشارات الضعيفة. ويمتاز الراوتر بسهولة التوصيل والتشغيل، إذ يتيح إمكانية ربط المستخدمين بنقطة الاتصال الساخنة والنطاق الترددي ذي الإشارة الأكثر قوة، مع تحسين قنوات الواي فاي لضمان قوة الاتصالات في مختلف أرجاء المنزل.