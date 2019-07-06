منتجعات “موفنبيك” تحتفل بيوم الشوكولاته مع الأطفال

عمان- احتفلت فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن باليوم العالمي للشوكولاته في فعالية أقيمت في متحف الأطفال. ويعد هذا الاحتفال جزءا من مسؤولية “موفنبيك” الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي لنشر الفرح بهذا اليوم مع الأطفال وذويهم.

وتواجد الأطفال برفقة عائلتهم لتذوق شوكولاته موفنبيك الشهية واستمتعوا بمثلجات موفنبيك اللذيذة، بالإضافة لتواجد ركن مخصص لقهوة موفنبيك وحضرت الفعالية الشخصية الشهيرة (الطائر الصغير)، بالإضافة إلى الفريق الذي نظم فقرات ترفيهية مسلية للأطفال.

وتصنع فنادق ومنتجعات موفنبيك اللحظات من خلال القيام بالأشياء العادية بطريقة غير اعتيادية. بتوفير تجربة راقية، مريحة وخالية من التعقيد للنزلاء، تُدرك فنادق موفنبيك بأن المبادرات الصغيرة تصنع فرقاً كبيراً. وسواء كانت ساعة الشوكولاته بعد ظُهر كل يوم، أو تقنية النوم المخصصة حسب الطلب لضمان نوم هانئ ومريح في الليل أو القوائم المبتكرة المسلية والصحية للأطفال، فإن فنادق موفنبيك تخلق بيئة دافئة وإنسانية للنزلاء، شركاء العمل والموظفين.