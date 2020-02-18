منتجع إنتركونتيننتال العقبة ينال جائزة جديدة

عمان -خلال اجتماع المدراء السنوي لمجموعة فنادق الإنتركونتيننتال في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا والذي أقيم في البحرين مؤخرا، حصل منتجع إنتركونتيننتال العقبة على جائزة الريادة على المستوى الإقليمي، وذلك لأدائه المذهل في شتى المناحي المتعلقة برضا الضيوف، الولاء، مستوى العلامة التجارية، الدخل، وغيرها من الشروط.

بناء على النتائج النهائية، حصل منتجع إنتركونتيننتال العقبة على علامات كاملة، مما يثبت جهود المنتجع خلال العام المنصرم. فراس ارشيدات، المدير العام لمنتجع إنتركونتيننتال العقبة كان حاضرا في الاجتماع الذي استلم فيه الجائزة، وعبر عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المهم: “تعد هذه الجائزة إثباتا لجهودنا المستمرة بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لضيوفنا وتجربة لا تنسى منذ البداية وحتى النهاية. ويجب هنا أن لا ننسى أن السبب الرئيسي وراء نجاحنا يعود إلى العمل الجماعي ضمن فريقنا وزملائنا.”

هذا ويعد منتجع إنتركونتيننتال العقبة أحد أهم وأنجح المنتجعات في منطقة العقبة، الأمر الذي ساعده في الحصول على العديد من الجوائز من جهات مختلفة داخل الأردن وخارجه على مر السنوات.”