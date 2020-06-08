منتخبات التايكواندو تخضع لفحص فيروس كورونا غدا

عمان – الغد – يخضع مدربو ونجوم المنتخبات الوطنية للتايكواندو، غدا الثلاثاء، لفحص فيروس كورونا، قبل البدء بالعودة للتدريبات، كما ذكر ذلك الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات.

يذكر أن مدربي ولاعبي منتخب التايكواندو، أنهوا فترة الحجر المنزلي التي خضعوا لها، عقب عودتهم من معسكر تدريبي أقيم في روسيا، وامتد شهرين بسبب ظروف جائحة كورونا،

وغادر المنتخب السبت الماضي الحجر المنزلي الذي استمر أسبوعين، سبقه حجر صحي في الفندق بعمان إستمر سبعة عشر يوما، في إطار الإجراءات الوقائية الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المواطن، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو، فيصل العبداللات، أن المنتخب أنهى فترتي الحجر في الفندق والمنزل، وسط التزام كبير يعكس حرص اللاعبين على الالتزام بالإجراءات الحكومية الهادفة لمنع انتشار الوباء، وأشار أن المنتخب بدأ يستعد لاستئناف تدريباته في عمان بإشراف كبير المدربين فارس العساف، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكشف العبداللات عن توجه العساف لإجراء تغييرات على خطة إعداد المنتخب، في ظل ابتعاد مواعيد المنافسات الرسمية، بعد تأجيل العديد من البطولات بسبب جائحة كورونا، والحاجة لخطة إعداد جديدة تتلاءم مع المرحلة الحالية، والمواعيد الجديدة للمنافسات، واكد أن الاتحاد يحرص على توفير متطلبات المنتخبات الوطنية، بحثا عن مزيد من الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو في جميع المحافل.