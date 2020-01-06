منتخبات السعودية وهولندا وبيلاروسيا للتايكواندو تعسكر في عمان

عمان- الغد- تستعد منتخبات السعودية وهولندا وبيلاروسيا للتايكواندو، لإقامة معسكرات تدريبية في الأردن، خلال الفترة ما بين 14-25 كانون الثاني (يناير) الحالي، في اطار تحضيراتها للمنافسات الرسمية، حيث يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في البطولة الآسيوية للتايكواندو التي ستقام في لبنان خلال آذار (مارس) المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في الصين، خلال نيسان (ابريل) المقبل، وبطولة الفجيرة الدولية المصنفة من عيار النجمتين يوم 31 كانون الثاني (يناير) الحالي.

وذكر الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن المنتخب السعودي يضم 18 شخصا، بينما منتخب هولندا مكون من لاعبين اثنين، ومنتخب بيلاروسيا من 4 لاعبين، حيث أنهت المنتخبات الثلاثة اجراءات اقامة المعسكر التدريبي في عمان على نفقتها الخاصة، بحثا عن مزيد من الفائدة، وسيشهد المعسكر اجراء تدريبات مشتركة مع المنتخب الوطني للتايكواندو الذي يضم نخبة من اللاعبين المعروفين.

وقال كبير مدربي المنتخبات الوطنية فارس العساف، إن هذه الخطوة تأتي في اطار السمعة المتميزة التي تحظى بها التايكواندو الأردنية في العالم، بفضل الإنجازات التي تحققت، ما جعل عمان وجهة المنتخبات العربية والأجنبية لإقامة معسكرات تدريبية، للاستفادة من الاحتكاك مع لاعبي الأردن.

وكان بطل روسيا اللاعب مكسيم، أقام في الفترة الماضية معسكرا تدريبيا في عمان، تخلله تدريبات مشتركة مع لاعبي المنتخب الوطني، وسبقه العديد من المنتخبات واللاعبين العالميين الذين اقاموا معسكرات في مركز الاعداد الأولمبي، أبرزهم البلجيكي جواد خشاب الذي نال بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد طوكيو 2020 في وزن تحت 68 كغم.

قرعة تصفية منتخبات التايكواندو اليوم

تجري عند الساعة الرابعة من مساء اليوم قرعة تصفية المنتخبات الوطنية للرجال والنساء بالتايكواندو، والتي تقام خلال الفترة ما بين 9-11 الحالي، في قاعة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب، بحضور كافة المدربين المشرفين على اللاعبين المشاركين، والذين تم إعتمادهم رسميا من قبل لجنة البطولات واللجنة الفنية.

وكان اتحاد اللعبة، قد اعتمد أوزان التصفية وهي للذكور: تحت 54، 58، 63، 68، 74، 80، 87، وفوق87 كغم، فيما أوزان الإناث هي: تحت 46، 49، 53، 57، 62، 67، 73 كغم، فوق 73 كغم.

وسيكون التوزين اللاعبين قبل يوم المنافسات من الساعة 4-6 مساءً، ويحق لكل لاعب محاولتين، في حين سيكون التوزين العشوائي صباح الجمعة المقبل، ويشارك في التصفية كافة اللاعبين الأولمبيين وهم: أحمد أبو غوش، صالح الشرباتي، حمزة قطان وجوليانا الصادق، الى جانب بقية اللاعبين الشباب واللاعبات المنخرطين في مركز الإعداد الأولمبي.

وسيتم اختيار الفائزين بالأوزان للمشاركة في البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في لبنان خلال شهر (آذار) مارس المقبل.