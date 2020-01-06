منتخبات السعودية وهولندا وبيلاروسيا للتايكواندو تعسكر في الاردن

عمان – تستعد منتخبات السعودية وهولندا وبيلاروسيا للتايكواندو، لاقامة معسكر تدريبي في الاردن، اعتبارا من 14 الشهر الحالي، في اطار تحضيراتها للمنافسات الرسمية.

وانهت المنتخبات الثلاثة اجراءات اقامة المعسكر التدريبي في عمان على نفقتها، بحثا عن مزيد من الفائدة، حيث يشهد المعسكر اجراء تدريبات مشتركة مع المنتخب الوطني للتايكواندو الذي يضم نخبة من اللاعبين المعروفين.

وقال كبير مدربي المنتخبات الوطنية فارس العساف لـــ (بترا) ان هذه الخطوة تأتي في اطار السمعة المتميزة التي تحظى بها التايكواندو الاردنية في العالم، بفضل الانجازات التي تحققت، ما جعل عمان وجهة المنتخبات العربية والاجنبية لاقامة معسكرات تدريبية، للاستفادة من الاحتكاك مع لاعبينا.

وكان بطل روسيا مكسيم، اجرى في الفترة الماضية معسكرا تدريبيا في عمان، تخلله تدريبات مشتركة مع لاعبي المنتخب الوطني. – (بترا)