منتخبات “الطاولة” تبدأ تحضيراتها للمشاركة في البطولات الدولية

بلال الغلاييني

عمان – تبدأ المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة تدريباتها خلال اليومين المقبلين، وذلك ضمن البرنامج الفني الخاص بها، والذي يركز على رفع المستوى الفني والبدني لللاعبين والللاعبات ولمختلف الفئات العمرية، والتي ينتظرها مشاركات واسعة العام الحالي حسب ما أكده رئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي شدد على أهمية تواجد المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات الرسمية التي ستقام على مدار العام.

وخلال اليومين الماضيين التقى الزعبي بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية كافة، مشددا على أهمية رفع المستوى الفني لللاعبين كافة نظرا للبطولات القوية التي سيشاركون فيها، موضحا أن الاتحاد يولي عناية خاصة بالمنتخبات كافة مع التركيز على الفئات العمرية الصغيرة، والتي ستحظى بدعم ورعاية كبيرين.

ولفت الزعبي إلى أن الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها المنتخبات الوطنية في البطولات التي شاركت فيها العام الماضي، عززت من ثقة الاتحاد في مواصلة دعم ورعاية المنتخبات الوطنية جميعها، مؤكدا أن “كرة الطاولة الأردنية” أخذت موقعها الطبيعي والمستحق بين الدول العربية، وقدرتها على التقدم على سلم الترتيب العام للدول الآسيوية، نظرا لما يمتلكه اللاعبون واللاعبات من قدرات جيدة، في الوقت الذي أشاد فيه بقدرات الأجهزة التدريبية في تطوير المستوى الفني لللاعبين واللاعبات.

وتحظى مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات والاستحقاقات المقبلة بأهمية خاصة لدى الاتحاد، والذي يعتبرها ركيزة أساسية في تأهيل وتطوير اللاعبين، حيث ينتظر أن تشارك المنتخبات الوطنية في سلسلة البطولات الدولية التي ستقام في دول قطر والعراق وعمان، وهي البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي ضمن التعليمات الجديدة لها، وخصوصا التي تركز على تصنيف اللاعبين المشاركين فيها.

ويذكر أن العام الماضي شهد تحقيق نتائج قوية وغير مسبوقة للمنتخبات الوطنية، وكان أبرزها الفوز بلقب البطولة العربية للرجال والسيدات، وذلك لأول مرة في تاريخ المشاركات الأردنية في هذه البطولة، مثلما حقق لاعبو المنتخبات الوطنية أيضا نتائج مميزة في البطولة الآسيوية التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك في البطولة الدولية التي جرت في قبرص.

من ناحية أخرى يتحضر اتحاد غرب آسيا ومقره العاصمة الأردنية عمان لإصدار برنامج المسابقات التي ستقام العام الحالي، والتي تعد من البطولات القوية والمميزة التي تشهد مشاركة نوعية وكبيرة من اتحادات المنطقة حسب ما جاء على لسان الأمين العام للاتحاد هاني عودة، الذي أشاد بالتعاون الكبير الذي تبديه اتحادات غرب آسيا وسعيها المتواصل لإنجاح برامج الاتحاد المختلفة، لافتا إلى أن مواعيد البطولات سيتم تثبيتها بالتعاون والتنسيق مع الاتحادين العربي والآسيوي وكذلك الدولي، بحيث لا تتعارض مع مواعيد بطولات هذه الاتحادات ومنح الفرصة لاتحادات غرب آسيا كافة للمشاركة في البطولات.