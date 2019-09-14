“منتخبات الطاولة” تبدأ مشوارها في البطولة الآسيوية اليوم

بلال الغلاييني

عمان- تبدأ المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة، اعتبارا من اليوم، لقاءاتها في البطولة الآسيوية التي تقام في أندونيسيا وسط مشاركة كبيرة من منتخبات القارة، وهي البطولة التي تعد تأهيلية الى بطولة العالم المقبلة؛ حيث يمثل منتخب الرجال كل من اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم ومحمد بني سلامة، فيما تمثل منتخب السييدات اللاعبات براء الوديان وتيماء أبو يمن ويارا الديميسي، ويشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية المدرب مصطفى رضا.

وحسب القرعة التي سحبت أمس، جاء منتخب الرجال في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبي ماليزيا وأفغانستان؛ حيث يخوض المنتخب مباراتيه اليوم؛ الأولى وتجمعه مع المنتخب الأفغاني، فيما يلعب مباراته الثانية أمام ماليزيا.

وجاء المنتخب الوطني للسيدات مع منتخبي لبنان والهند، وسيلعب مباراته الأولى اليوم أمام المنتخب اللبناني، ويلعب أيضا أمام المنتخب الهندي.

وكانت المنتخبات الوطنية، قد خضعت في الفترة الماضية الى تدريبات مكثفة، استعدادا لخوض منافسات البطولة التي تعد محطة مهمة قبل مشاركة اللاعبين واللاعبات في التصفيات الأولمبية المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، والتي ينتظر أنه يتم تحديد موعدها وتعليماتها وطريقة تأهلها في اجتماع الاتحاد الآسيوي الذي يعقد يوم غد، على هامش منافسات البطولة الآسيوية.

وكانت دول منطقة غرب آسيا والعديد من دول المنطقة، قد رفعت مذكرة رسمية الى الاتحاد الآسيوي طالبت بإعادة نظام التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية ما كان عليه سابقا، وإلغاء القرار الجديد الذي يقضي بإقامة التصفيات بمشاركة دول المنطقة الآسيوية كافة، ما يحرمها من فرصة التأهل نظرا لما تتميز به دول شرق آسيا من مستويات فنية عالية.