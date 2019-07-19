منتخبات الطاولة تعسكر في مصر والصين استعدادا للبطولات الرسمية

بلال الغلاييني

عمان – يتوجه فجر يوم غد “السبت” الى العاصمة المصرية القاهرة وفد المنتخب الوطني لكرة الطاولة، وذلك لاقامة معسكر تدريبي لمنتخب الفئات العمرية، والذي يأتي ضمن تحضيراته لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التي تقام في عمان خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب (اغسطس) المقبل بمشاركة كبيرة من منتخبات دول المنطقة.

ويرأس وفد المنتخب الوطني مروان ضيا ويضم يوسف اسعد مدربا وهناء طه ادارية اضافة الى اللاعبين رائد وائل وكريم الشلتوني وجاد بيساني وتقي الدين نجادات وريناد الحسيني وزينة مصطفى وجويس معلوف وبتول باسم.

وحسب امين سر الاتحاد عبد العزيز رضا الذي افضى بالخبر فان وفد المنتخب الوطني للرجال سيتوجه الى مدينة هاربن الصينية يوم 31 من شهر تموز (يوليو) الحالي، وذلك لاقامة معسكر تدريبي يمتد حتى يوم 31 آب (اغسطس) المقبل، والذي ياتي ضمن التحضيرات التي يخضع اليها وتسبق مشاركته في بطولة غرب آسيا، والبطولة الآسيوية المؤهلة الى بطولة العالم المقبلة.

ويضم الوفد الى جانب المدرب مصطفى رضا كلا من اللاعبين زيد يوسف وزياد عزيز (رجال)، ومحمد بني سلامة وخالد باسم (شباب) وحسن الحوراني (ناشئين)، وقال رضا أن الاتحاد يعمل حاليا على تأمين معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للسيدات.

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