منتخبات الطاولة تكثف تحضيراتها للمشاركة ببطولة غرب آسيا

عمان – الغد – تواصل المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة تحضيراتها الفنية المكثفة، والتي تأتي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في العاصمة عمان أواخر الشهر الحالي، والتي تشهد مشاركة واسعة وغير مسبوقة من منتخبات غرب آسيا كافة.

وقرر اتحاد اللعبة عبر رئيسه طارق الزعبي، المشاركة في كافة الفئات العمرية وذلك لمنح كافة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية التواجد في هذا المحفل الآسيوي الكبير.

المنتخبات الوطنية والتي تخضع حاليا لتدريبات يومية مكثفة يقودها الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين مصطفى رضا ويوسف أسعد وغزال هاشم ورائد الشريف.

وأكد الزعبي الذي يتولى أيضا رئاسة اتحاد غرب آسيا، على جاهزية الأردن لاستضافة هذه البطولة الكبيرة التي تشهد مشاركة نوعية واستثنائية من منتخبات واندية غرب آسيا، حيث أكدت كافة اتحادات دول المنطقة مشاركتها في مختلف الفئات العمرية المعتمدة في منافسات البطولة، واستكمل اتحاد اللعبة الترتيبات الإدارية والفنية لاحتصان البطولة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد غرب آسيا ومقره العاصمة عمان.