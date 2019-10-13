منتخبات الكراتيه تعسكر في تشيلي استعدادا لبطولة العالم

عمان – الغد- تتوجه بعثة المنتخب الوطني للكراتيه لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 عاماً مساء اليوم الأحد إلى العاصمة التشيلية سانتياغو وذلك لخوض معسكر تدريبي يسبق المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ويضم المنتخب الوطني للناشئين اللاعبين واللاعبات : إبراهيم شمعون ولين منصور وسعيد النجار ومحمد الجعفري.

ويضم المنتخب الوطني للشباب اللاعبين واللاعبات: زكي أبو قاعود ويزن الوهر وعفيف غيث وعبدالله حماد وحسن مصاروة ورهف علي.

ويضم المنتخب ت الوطني تحت 21 عاماً اللاعبين واللاعبات : عمر النجار وسلطان فرحة وأسيل النعيمي.

وكانت المنتخبات الوطنية للكراتيه قد صعدت تحضيراتها خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني محمد ابراهيم وسيستكمل استعداداته في تشيلي قبيل بدء البطولة.

ويتطلع المنتخبات الوطنية للكراتيه إلى تسجيل مشاركة تاريخية في النسخة الحادية عشر من بطولة العالم معتمداً على المواهب التي يمتلكها والتي أثبتت نفسها بحصولها على العديد من الميداليات على المستوى الآسيوي والدولي.