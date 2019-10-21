منتخبات الكراتيه تواصل تدريباتها في تشيلي استعداداً لبطولة العالم

عمان – الغد – تواصل المنتخبات الوطنية للكراتيه تدريباتها في العاصمة التشيلية سانتياغو وذلك قبيل مشاركتها في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً والتي ستنطلق يوم بعد غد الأربعاء بمشاركة حوالي 1600 لاعباً ولاعبة من 96 دولة.

ورفعت المنتخبات الوطني للكراتيه من وتيرة تحضيراته تحت قيادة المدير الفني محمد إبراهيم حيث كان قد وصل إلى تشيلي قبل أسبوع لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب التشيلي وعدد من المنتخبات المتواجدة.

وركز محمد إبراهيم مع لاعبيه على التأقلم مع الأجواء واختلاف فارق التوقيت بين العاصمة سانتياغو وعمان إلى جانب المحافظة على المستوى الفني والبدني للاعبين.

ويتكون المنتخب الوطني للناشئين من اللاعبين واللاعبات : إبراهيم شمعون ولين منصور وسعيد النجار ومحمد الجعفري , فيما يتكون منتخب الشباب من اللاعبين واللاعبات : زكي أبو قاعود ويزن الوهر وعفيف غيث وعبدالله حماد وحسن مصاروة ورهف علي.

ويتكون المنتخب الوطني تحت 21 عاماً من اللاعبين واللاعبات : عمر النجار وسلطان فرحة وأسيل النعيمي.

وفي السياق ذاته ، اطمأن السفير الأردني في تشيلي السيد عامر المجالي على أوضاع منتخبنا الوطني للكراتيه مؤكداً على حرص السفارة في تأمين كافة احتياجات الوفد الأردني طيلة فترة البطولة.

كما تمنى السفير أن يُحقق نجوم منتخباتنا الوطنية أكبر الإنجازات ورفع العلم الأردني في سماء سانتياغو وسماع السلام الملكي الأردني خلال المنافسات ومُشيداً بمعنويات اللاعبين خلال استعداداتهم الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تُقام يوم غد قرعة البطولة التي يستهل كل من اللاعبين : سعيد النجار (وزن تحت 52 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 70 كغم) وإبراهيم شمعون (وزن فوق 70 كغم) المشاركة فيها يوم بعد غد الأربعاء.

فيما سيظهر من جانب منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل كل من اللاعبين : لين منصور (وزن تحت 47 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت 55 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 61 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 68 كغم) ويزن الوهر (وزن تحت 76 كغم) وزكي أبو قاعود (وزن فوق 76 كغم).

فيما يشارك في منافسات يوم الجمعة كل من اللاعبين : رهف علي (وزن تحت 59 كغم) وعمر النجار (وزن تحت 60 كغم) وسلطان فرحة (وزن تحت 67 كغم) وأسيل النعيمي (وزن تحت 61 كغم).

بينما ستقام نزالات الميدالية البرونزية والنهائيات لفئتي الناشئين والشباب يوم السبت على أن يشهد يوم الأحد نزالات الميدالية البرونزية والنهائيات لفئة تحت 21 عاماً.