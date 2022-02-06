منتخبات المبارزة تتحضر للبطولة الآسيوية وتأجيل كأس العالم للسابر

بلال الغلاييني

عمان – وضع الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية للمبارزة برنامجا فنيا يتوافق مع المشاركات الرسمية التي ستتواجد فيها المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، حيث يخضع اللاعبون واللاعبات حاليا إلى تدريبات يومية في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، تتركز على الجوانب الفنية والبدنية، وذلك لإبقائهم في جاهزية تامة تأهبا لخوض البطولات المقررة.

يشرف على التدريبات الجهاز الفني المكون من المدربين علي أبو زمع وحسان القنة وأنس الكايد (سلاح الإيبيه)، وبشار أبو عاصي ومارينا ماهيتا (سلاح السابر) ومحمد فرج (سلاح الفلوريه)، فيما يشرف المدرب محمد جوهر على تدريبات اللياقة البدنية.

وكانت المنتخبات الوطنية قد خضعت في الفترة الماضية إلى معسكر تدريبي مغلق استمر 10 أيام، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بالمشاركة في بطولة البحر المتوسط، والتي كان من المقررة أن يستضيفها الاتحاد أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بيد أن تطورات الحالة الوبائية وتداعيات جائحة كورونا في قارة أوروبا حالت دون اقامة البطولة في موعدها المقرر، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد البحر المتوسط الفترة من 20 ولغاية 23 نيسان (ابريل) المقبل موعدا جديدا لاقامة البطولة، وهو بالتأكيد لا يتناسب مع الاتحاد الأردني كونه يتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر أن يطلب فيه اتحادنا من اتحاد البحر المتوسط تأجيل البطولة وتحديد موعد جديد لها يتناسب مع ظروف اتحادات الدول المشاركة.

بطولة كأس العالم والمقرر أن تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس يوم 15 شباط (فبراير) والمخصصة لسلاح السابر فقط، والتي تشهد مشاركة كبيرة ونوعية من مختلف دول العالم، ومن بينها الأردن، أصابها التأجيل بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ما جعل الاتحاد الدولي يسارع إلى تأجيلها دون أن يحدد موعدا جديدا لها.

من ناحية أخرى تلقى الاتحاد الأردني دعوة رسمية للمشاركة في البطولة الآسيوية، والتي تستضيفها أوزبكستان اعتبارا من 24 آذار (مارس) المقبل وهي مخصصة للأسلحة الثلاثة (الفلوريه والسابر والإيبيه)، حيث ينتظر أن يعلن الاتحاد مشاركته في هذا الحدث الآسيوي الكبير، والذي ينتظر أن يشهد مشاركة كبيرة من المنتخبات الآسيوية، وخصوصا انه مخصص للفئة العمرية تحت 17 سنة، وتحت 20 سنة، وهما الفئتان اللتان يركز عليهما الاتحاد كثيرا، كونهما يضمان في صفوفهما مجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات ذات المستويات الفنية المتقدمة، والتي اثبتت كفاءتها العالية خلال مشاركاتها الماضية، وحققت إنجازات جيدة، كما أن الاتحاد يولي بقية الفئات العمرية أهمية خاصة، ويركز على مشارك اللاعبين في مختلف البطولات الآسيوية والعربية والدولية.

اتحاد جديد

ينتظر أن يلتئم مجلس إدارة الاتحاد الجديد في غضون الأيام القليلة المقبلة في جلسته الأولى، التي يعقدها بعد انتخابه من قبل الهيئة العامة، حيث يشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء حسب ما نص عليه النظام الآساسي للاتحاد، والمنبثق عن نظام الاتحادات الرياضية.

وكانت الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها الانتخابي الأخير قد انتخبت اربعة أعضاء عن فئة اللاعبين المعتزلين هم (خالد العطيات وحكم الخالدي وايمان العزب ولينا الخالد)، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الأولمبية تعيين ثلاثة اشخاص هم (نعيم دحبور واياد المغايرة ولارا هباهبة).

ويسجل للاتحاد السابق الذي ترأسه المخضرم في رياضة المبارزة والعمل الإداري والفني د. خالد العطيات الانجازات الكبيرة التي حققها طيلة الفترة الماضية، رغم الصعوبات التي واجهها في العامين الماضيين، والمتمثلة بتداعيات جائحة وكورونا، والتي ضربت عمل الاتحاد وخصوصا في المجال الفني، حيث حرمت المنتخبات الوطنية من المشاركة في الكثير من البطولات الرسمية، مثلما تعطلت البرامج التدريبية قبل أن تعود ضمن ضوابط وتعليمات صحية مشددة.