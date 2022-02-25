منتخبات الملاكمة تصعد التحضيرات لاستضافة البطولة الآسيوية

مهند جويلس



عمان – صعدت المنتخبات الوطنية للملاكمة من تحضيراتها، استعدادا لاستضافة بطولة آسيا للشباب والشابات والناشئين والناشئات، والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي، وتستمر لغاية الخامس عشر من آذار (مارس) المقبل، في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وأشار المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمر المجالي، إلى انتظار الجهاز الفني لاعتماد الملاكمين والملاكمات الذين سيخوضون منافسات البطولة، بشكل رسمي في الأول من الشهر المقبل، وهو اليوم الذي ستقام فيه القرعة والاجتماع الفني، وذلك خوفا من حدوث إصابات كورونا في الأيام المقبلة.

وسيضم المنتخب الوطني 43 لاعبا ولاعبة، علما بأن عدد المشاركين قد يصل إلى 500 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة، مع جوائز مالية تقدر بعشرة آلاف دولار لصاحب الميدالية الذهبية، مقابل 7 آلاف دولار لصاحب الميدالية الفضية، و3 آلاف دولار لصاحبي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وبين المجالي في حديثه لـ “الغد”، أن المنتخب يواصل تدريباته استعدادا للبطولة، أملا بتحقيق إنجاز في مختلف الأوزان والفئات، موضحا بأن عملية إعداد الفريق للبطولة بدأت أواخر العام الماضي، من خلال إقامة معسكرات تدريبية خاصة تشتمل على متابعة اللاعبين ومراقبة الأوزان بشكل مستمر.

وكشف المجالي أن المنتخب يضم عددا جيدا من اللاعبين واللاعبات القادرين على تقديم مستويات جيدة، والحصول على ميداليات ملونة في البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب يحظى بفرص أكبر من بقية المنتخبات بحكم إقامة البطولة على أرضه.

وأضاف: “هناك عدد كبير من اللاعبين المشاركين في البطولة بحكم أن القارة الآسيوية تعد من أقوى القارات على صعيد اللعبة، في ظل وجود دول متطورة مثل أوزبكستان وكازاخستان والهند”.

ولفت المجالي إلى أن المشاركين في البطولة يهدفون إلى الاحتكاك مع لاعبين من دول أخرى، من أجل اكتساب الخبرة، مع إشارته إلى أن ثقته والجهاز الفني عالية باللاعبين رغم فترة الإعداد القصيرة.

وأكد مدرب المنتخبات الوطنية على دعم الاتحاد واللجنة الأولمبية المتواصل للمنتخب الوطني من أجل تحقيق الإنجاز في البطولة، إضافة إلى المتابعة الدائمة لأخبار اللاعبين وسلامتهم.