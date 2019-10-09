منتخبا الرجال والسيدات يشاركان في دورة الالعاب العالمية الشاطئية بقطر

عمان – الغد – سيمثل منتخبا الرجال والسيدات لكرة السلة 3×3 الأردن في النسخة الأولى من دورة الألعاب العالمية الشاطئية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ونجحت كرة السلة 3×3 الأردنية في التأهل إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، بعد احتلال المنتخب الوطني للرجال المركز الرابع في التصنيف على مستوى منتخبات قارة آسيا، كما حصل منتخب السيدات على المركز الرابع آسيوياً.

وتمكنت كرة السلة 3×3 الأردنية في احتلال مراكز متقدمة قارياً وعالمياً بفضل الاهتمام بنشر اللعبة من قبل لجنة كرة السلة 3×3 على نطاق واسع وإقامة العديد من البطولات المحلية، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة اللعبة بفترة زمنية قصيرة.

وكان منتخبا الرجال والسيدات قد كثفا من تدريباتهم خلال الفترة الماضية، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشاطئية، والتي ستحظى بمشاركة أفضل المنتخبات العالمية برياضة كرة السلة 3×3.

وسيمثل المنتخب الوطني للرجال، كل من اللاعبين: ابراهيم حماتي وأحمد حسونة وغيث الفراج وخالد أبو عبود إلى جانب المدرب معتصم سلامة.

فيما سيمثل المنتخب الوطني للسيدات، كل من اللاعبات: فرح نبيل وجانسيت يالتشن وماريا الحن وتالا حتاحيت إلى جانب المدربة نور كيال.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب الرجال في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات منغوليا وأوكرانيا وناميبيا، فيما أوقعت القرعة منتخب السيدات بالمجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وجمهورية الدومينيكان.