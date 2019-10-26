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منتخبا الشابات والناشئات يبدأن مرحلة الاختبارات استعداداً لغرب آسيا

منذ ساعتين

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عمان – الغد – بدأ منتخبا الناشئات تحت 16 عاما  والشابات تحت 19  عاما مرحلة اختبار اللاعبات، استعداداً لاختيار القائمة المشاركة في بطولتي غرب آسيا.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخبين بقيادة المدرب عز الدين شيح على تقليص القائمة الاولية والتي احتوت على اكثر من 60 لاعبة في كل فئة خلال الايام المقبلة، استعداداً للمشاركة في بطولتي غرب آسيا للناشئات والشابات.

وكان الجهاز الفني وجه الدعوة للاعبات من مختلف محافظات المملكة وممن شاركن في دوري الناشئات و”المحترفات” والمستوى الثاني وبعض المواهب من خارج الاندية، تمهيداً لاجراء الاختبارات الفنية والبدنية قبل ضمهن لصفوف المنتخب.

يذكر ان منتخب الناشئات ت16 يشارك في بطولة غرب آسيا والتي تقام في الفترة 10-17 كانون الأول (ديسمبر)  المقبل في لبنان، فيما يشارك منتخب الشابات تحت 19 عاما  في البطولة التي تنطلق في 29 كانون الأول (ديسمبر)  في البحرين.

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