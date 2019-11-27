منتخبا الناشئات والشابات يواصلان تدريباتهما استعدادا لبطولة غرب آسيا

عمان – الغد – يواصل منتخبا الناشئات تحت 15 عاما والشابات تحت 18 عاما لكرة القدم، تدريباتهما بقيادة المدرب عز الدين شيح، استعداداً لبطولة غرب آسيا كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويجري المنتخبان تدريباتهما اليومية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث يركز الجهاز الفني على تمارين اللياقة بإشراف المدرب محمد جتكر، وزيادة قدرة التحمل، الى جانب بعض الجمل الفنية التكتيكية.

وتقام بطولة غرب آسيا الثانية للناشئات بالفترة من 12 لغاية 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالاردن، حيث يشارك المنتخب الى جانب لبنان، سورية، وفلسطين.

فيما يستعد منتخب الشابات للظهور في بطولة غرب آسيا، بالفترة من 29 كانون الأول حتى 6 كانون الثاني، بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة المضيف البحرين، الإمارات، لبنان، العراق، فلسطين، الكويت.

يذكر أن منتخب الناشئات يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السوري عند السادسة مساء الخميس 12 كانون الأول، ويواجه لبنان ذات التوقيت السبت 14 نفسه، ويختتم مشواره في البطولة بلقاء فلسطين نفس الوقت الإثنين 16 عينه، وحسب نظام البطولة، تتنافس الفرق المشاركة في مجموعة واحدة، ويتوج باللقب المنتخب الحاصل على أعلى نقاط.