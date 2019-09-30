منتخبا “النشامى” والأولمبي يواصلان تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة

عمان – الغد – واصل منتخبا النشامى والاولمبي، تحضيراتهما الفنية والبدنية استعداداً للاستحقاقات القادمة، عبر لقاء تدريبي جمع الجانبين اليوم الإثنين على ملعب الكرامة.

واستغل منتخب النشامى اللقاء، باشراك أكبر عدد من اللاعبين، فيما عمد “الاولمبي” إلى الزج بالعديد من الأسماء على مدار الشوطين.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية، استعداداً لمواجهة سنغافورة ودياً في الخامس من الشهر المقبل، قبل لقاء الكويت ونيبال يومي 10 و15 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية 2023 في الصين.

وينتظر أن يعلن النشامى مساء غدٍ قائمته النهائية للمواجهات الثلاث، قبل أن يدخل معسكراً مغلقا بعد غدٍ الأربعاء.

وتشهد التدريبات غياب لاعبي الجزيرة إلى جانب المحترفين في الخارج، فيما يخضع إحسان حداد وسالم العجالين الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

في المقابل، يستعد “الاولمبي” للمشاركة في بطولة الصين الرباعية الودية، التي تنطلق 9 تشرين الأول المقبل حتى 13 من الشهر ذاته، بمشاركة السعودية وأندونيسيا والصين (البلد المستضيف).

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية ت 23، المقامة في تايلند مطلع تشرين الثاني من العام المقبل، سحبت الخميس الماضي، حيث جاء “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.